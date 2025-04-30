Генетическая память: что мы действительно наследуем от предков?

Не только внешность и болезни Возможно ли, что травмы, страхи и опыт передаются через поколение?

По наследству можно передать не только недвижимость или ценные вещи. От предыдущих поколений потомкам получают последствия травм, ужасных событий и пережитого стресса. В отличие от генетических маркеров, определяющих цвет волос или склонность к астме, этот механизм обратим.

Это эпигенетика – наука, сосредоточенная на том, как наш организм считывает нашу ДНК. По существу, эпигенетические изменения включают и выключают различные гены. Эпигенетика каждого человека не постоянна, она меняется в течение жизни. Наука молода, поэтому некоторые механизмы до сих пор не изучены до конца.

Первые весомые исследования

В 2014 году было проведено революционное исследование мышей. Первое поколение мышей во время того как чувствовало запах вишни получало разряд тока. Этот запах стал ассоциироваться у них со страхом. Через сперму мышей это передалось следующим поколениям. Даже у внуков первого поколения, никогда не получавших разряда тока, сохранился страх перед запахом вишни. При этом животные которых воспитывали "названные родители", не имевшие подобного травматического опыта, также сохраняли этот подсознательный страх.

Опыт людей влияет на следующие поколения — физический аспект

У людей изучать эпигенетику сложнее – влияют множество факторов. Однако ученым удалось выяснить, что наследственность физического травматического опыта может зависеть от пола. Изучая семьи ветеранов ученые выяснили, что сыновья военных, побывавших в плену, имеют на 11% более высокий уровень смертности, чем у тех ветеранов, которые не были заключены в тюрьму. При этом негативные последствия касались только тех сыновей, которые родились по возвращении из плена. Что интересно, дочери подобных эпигенетических изменений не было.

Проявление эпигенетики у мужчин и женщин

Профессор Юэн Бирни. являющийся директором Европейского института биоинформатики (EMBL) отмечает, что трансгенерационное эпигенетическое наследование то есть изменения, вызванные окружающей средой, которые передаются из поколения в поколение, наблюдаются относительно часто у растений. У млекопитающих подобный механизм не до конца ясен, ведь у женщин плод, который растет в утробе матери, уже несет полный набор яйцеклеток, поэтому ДНК внуков закладывается еще во время беременности бабушки. Поэтому для того, чтобы изучить эпигенетические изменения у женщин, нужно смотреть как минимум на четыре поколения вперед. В отличие от женщин, у мужчин сперматозоиды вырабатываются постоянно, так что если явление выходит за пределы двух поколений, оно может иметь другие причины.

Можно ли унаследовать психологическую травму

Исследование Яэля Даниэливыявило, что большинство травматического опыта от предыдущих поколений последующие получают из-за подхода в воспитании. Чрезвычайно значимое влияние также имеет сообщество, где игнорируют или наоборот, учат проживать травму. Но есть ли у психологической травмы физические последствия на столетие вперед? Ученые пока не могут дать однозначного ответа.

Небольшое исследование 2015 года выявило, что у детей переживших Холокост наблюдались эпигенетические изменения в гене, связанном с уровнем кортизола – гормона, участвующего в стрессовой реакции. Однако эти данные раскритиковали из-за слишком малой выборки.

Профессор нейроэпигенетики в Университете Цюриха Изабель Мансуи отмечает, что эпигенетическая наследственность сама по себе является формой наследственности, которая связана не только с жизненным опытом, но и с питанием, влиянием загрязнителей окружающей среды и т.д. Все эти факторы, элементы, вещи, с которыми мы сталкиваемся в течение жизни, могут изменять наше тело и влиять на потомство.

Однако нейроэпигенетика – это новая дисциплина в биологии и нейронауке, сочетающая нейронауку и эпигенетику. Ученые пытаются понять, как жизненный опыт или факторы окружающей среды могут формировать, изменять наш мозг, тело и психическое здоровье. Ученая отмечает, что часть из изученных ею случаев — когда у тяжелых психических расстройств были люди, которые не сами пережили травмирующий опыт, а их бабушки и дедушки. Профессор изучает, передается ли эта информация через половые клетки.

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