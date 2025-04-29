Менгеле, Эйхман, Барби и другие: Аргентина рассекретила тысячи документов о беглых нацистах

Аргентина и другие страны Южной Америки после ДСВ приняли около 10 тысяч нацистов.

Аргентинские власти по приказу президента Хавьера Милея рассекретили более 1850 документов, касающихся деятельности в стране немецких нацистов после Второй мировой войны. В частности, в документах есть сведения о нацистских военных преступниках, которые скрывались после войны от правосудия – Адольфе Эйхмане, Йозефе Менгеле и других.

Сообщение о рассекречивании документов опубликовано на официальном портале аргентинского правительства. Все документы собраны в досье, охватывающие деятельность нацистов в Южной Америке после Второй мировой войны, а также данные о деятельности аргентинской военной диктатуры.

По данным из документов, Аргентина и другие страны Южной Америки после ВМВ приняли около 10 тысяч нацистских политических деятелей, партийных чиновников, офицеров и ученых. Устраивать побег нацистам помогали представители Ватикана, которые оформляли им поддельные документы и помогали с транспортировкой.

Так, в Южную Америку после войны сбежали:

Военный преступник Йозеф Менгеле, известный тем, что проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим;

Военный преступник, член СС Адольф Эйхман, являющийся одним из ответственных за организацию Холокоста;

Клаус Барби, несущий ответственность за массовые убийства и казни членов Движения Сопротивления в Европе;

Эрих Прибке, служащий Гестапо (политическая полиция гитлеровской Германии), ответственный за массовые казни в Риме в 1944 году.

Напомним, в ноябре 2024 года в Израле умер Шалом Нагар — человек, казнивший нацистского преступника Адольфа Эйхмана по прозвищу "архитектор Холокоста". Это стало первым и последним случаем исполнения закона о смертной казни в Государстве Израиль.

В США 17 марта президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное обнародование документов, связанных с убийством Кеннеди в 1963 году – соответствующий указ Трамп подписал еще в начале каденции. Он заявил, что файлы будут рассекречены 18 марта.

18 марта Национальный архив США завершил обнародование последней порции из рассекреченных документов, связанных с убийством 35 президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди в ноябре 1963 года. По данным из архивов, Советский Союз через гражданина США Сергея Чернонога пытался предупредить Вашингтон об угрозе.