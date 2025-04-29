Зеленский – на втором плане. У Путина озвучили "первоочередную задачу" по войне с Украиной

Не забыли упомянуть и "перемирие" на 8-11 мая

Россия до сих пор ждет "официального" ответа Киева о "перемирии" на 8-11 мая. В Кремле уже назвали свою "первоочередную задачу".

Об этом рассказал на брифинге спикер главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия не может ввести "перемирие" на 30 дней, ведь есть неурегулированные нюансы.

"Именно президент Путин обнаружил "жест доброй воли" и вчера объявил о том, что на праздник победы будет объявлено "временное перемирие". Реакцию от Киева мы "не услышали" до сих пор", — сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас первоочередная задача Кремля — это переговоры с Украиной, а вопрос "легитимности" президента Украины Владимира Зеленского на втором месте.

В то же время Песков отказался комментировать какие-либо вопросы по поводу участия армии КНДР в войне с Украиной. Даже несмотря на то, что только недавно главы РФ Владимир Путин благодарил северокорейских солдат.

Напомним, что президент Зеленский уже отреагировал на предложенное "перемирие" Путина. В Киеве уверены, что Россия может остановить огонь уже сейчас и ждать до 8 мая не нужно. Однако этот "режим тишины" должен быть настоящим, а не для укрепления своих позиций на фронте и дальнейшего наступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "перемирие" на 9 мая вызвано страхами Путина.