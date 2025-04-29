В Украине физически устраняют активистов? Почему убили Демьяна Ганула и Катю Гандзюк

Активистов запугивают и убивают, говорит доброволка София Янчевская

Громкое убийство Демьяна Ганула, бывшего активиста "Правого сектора", в центре Одессы, а также смерти других людей с активной позицией стали возможны из-за безразличия наших граждан и безнаказанности убийц и заказчиков преступления.

Об этом в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" рассказала активистка, доброволка и медикик эвакуации София Янчевская.

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— Показательно застрелен человек с выраженной проукраинской позицией. Активисты — это те, кто говорит правду. Правда всегда кому-то мешает. Они не молчат. Не договариваются. И их боятся. Вспомним Катю Гандзюк, Павла Шеремета — и это нередкие случаи. Убийства, взрывы машин, обливание кислотой — это все инструменты устрашения, — говорит доброволка.

В Одессе запугивают последователей Ганула

Она вспомнила другую историю, когда в Одессе взорвали машину с волонтерами.

— Это была пара, которую мы знали. Новость об их смерти прошла мимо широкой общественности. Они не были публичными, но кто-то их "слил". А перед тем получали угрозы. Я не верю, что это случайность. Это был заказ. И за этим стояли люди. Не просто исполнитель, а заказчики. И они не наказаны, — подчеркивает активистка..

По ее мнению, именно безнаказанность порождает новые убийства.

— Я убеждена, что в Украине действуют организованные группы, занимающиеся физическим устранением активистов. Благо, СБУ это иногда пресекает. Но очень многие случаи остаются безнаказанными. Ситуация гораздо глубже. И потому это повторяется, — подытожила София Янчевская.

Напомним, "Телеграф" писал, что подозреваемый в убийстве Ганула Сергей Шалаев проходил службу в 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода. Однако с момента перевода он почти постоянно находился на лечении и не участвовал в боевых действиях.