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Это серьезные шаги. Политолог объяснил, на какие уступки Украине готова Россия

Автор
Игорь Тимофеев
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Сергей Лавров (справа) озвучивает хотелки своего босса Владимира Путина
Сергей Лавров (справа) озвучивает хотелки своего босса Владимира Путина. Фото Getty Images

ВС РФ активизировались исключительно на востоке Украины

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лавров о якобы готовности России к компромиссам по войне в Украине могут свидетельствовать, что Москва уняла свои аппетиты и готова снизить территориальные претензии к Киеву.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", политолог, военный аналитик Дмитрий Снегирев. Он объяснил, о каких именно уступках со своей стороны заявляет Кремль.

— Анализ западных СМИ свидетельствует о возможности вывода российских войск, например, с территории Харьковской области и Кинбурнской косы (Николаевской области. — Ред.). Это довольно серьезные шаги, — говорит аналитик.

По его словам, анализ театра боевых действий говорит о том, что Российская Федерация активизировала свои действия исключительно в Луганской и Донецкой областях.

— Да, есть напряжение в Запорожской области, но оно не свидетельствует о возможности российских окупантов по расширению зоны присутствия за счет новых украинских территорий. Херсонская область — стабильна, — объясняет лидер "Правого дела".

По его мнению, скорее всего оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей станут предметами политических договоренностей.

— И я не исключаю возможности компромисса по Запорожской АЭС. Есть четкая позиция Соединенных Штатов по этому вопросу и они будут дожимать свою позицию по этому вопросу, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" шесть рычагов давления Трампа на Кремль.

Теги:
#Запорожье #Дмитрий Снегирев #Херсонщина #Сергей Лавров #Компромисс