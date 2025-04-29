Это серьезные шаги. Политолог объяснил, на какие уступки Украине готова Россия

ВС РФ активизировались исключительно на востоке Украины

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лавров о якобы готовности России к компромиссам по войне в Украине могут свидетельствовать, что Москва уняла свои аппетиты и готова снизить территориальные претензии к Киеву.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", политолог, военный аналитик Дмитрий Снегирев. Он объяснил, о каких именно уступках со своей стороны заявляет Кремль.

— Анализ западных СМИ свидетельствует о возможности вывода российских войск, например, с территории Харьковской области и Кинбурнской косы (Николаевской области. — Ред.). Это довольно серьезные шаги, — говорит аналитик.

По его словам, анализ театра боевых действий говорит о том, что Российская Федерация активизировала свои действия исключительно в Луганской и Донецкой областях.

— Да, есть напряжение в Запорожской области, но оно не свидетельствует о возможности российских окупантов по расширению зоны присутствия за счет новых украинских территорий. Херсонская область — стабильна, — объясняет лидер "Правого дела".

По его мнению, скорее всего оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей станут предметами политических договоренностей.

— И я не исключаю возможности компромисса по Запорожской АЭС. Есть четкая позиция Соединенных Штатов по этому вопросу и они будут дожимать свою позицию по этому вопросу, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" шесть рычагов давления Трампа на Кремль.