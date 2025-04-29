После войны – на выборы? В полку Калиновского назвали свою первую задачу в свободной Беларуси

Добровольцы могут стать будущей элитой новой Беларуси

Белорусские граждане, служащие в ВСУ, желают скорейшего освобождения Беларуси, но это возможно только в случае и ослабления России. Поэтому белорусы в рядах ВСУ работают над этой задачей настолько, насколько разрешают возможности.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал командир белорусского полка ВСУ им. Кастуся Калиновского Павел "Дядька" Шурмей. Он назвал первую задачу "калиновцев" в их свободной стране.

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По его словам, бойцы полка им. Калиновского должны обеспечить процесс проведения демократических выборов в Беларуси.

— Мы хотим видеть добровольцев, прошедших через горнило войны, будущей элитой новой Беларуси. Наши ребята, прежде всего, должны войти и реформировать новые силовые структуры: армию, службу безопасности, полицию. Перед нами будет стоять много задач, в том числе в плоскости безопасности, поэтому работы хватит всем, — уверен Шурмей.

Интересно, что полк им. Калиновского рассматривает возможность трансформации своих военных формирований в политическое движение.

— Мы уже предпринимаем попытки создания общественно-политической структуры под названием Движение "Калиновцы", зарегистрирована соответствующая общественная организация. Мы понимаем, что перед нами будут стоять вызовы так же в политической плоскости. Поэтому сейчас мы ведем концепцию птицы с двумя крыльями: военным и политическим. В Движение "Калиновцы" могут входить как бывшие бойцы, так и все, кто разделяет наши цели и задачи, — пояснил "Дядька".

В то же время, по его словам, есть определенные проблемы с легализацией бойцов и ветеранов полка в Украине, а также проблемы с поддержкой семей белорусских воинов, павших за свободу Украины.

— Мы надеемся на большее сотрудничество с украинскими властями и общественностью. Мы видим в Украине нашего стратегического партнера для достижения наших целей: трансформации в Беларуси и выведения ее из-под влияния РФ, – добавил Павел Шурмей.

Напомним, "Телеграф" писал, что ветеран полка им. Калиновского Василий Веремейчик оказался в руках режима Лукашенко и ему грозит смертная казнь за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Поэтому Украина – его единственная надежда.