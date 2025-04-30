Можно "отпугнуть" счастье и лишиться финансов: что нельзя делать 30 апреля в день Якова Теплого

Прислушайтесь к главным традициям и запретам этого дня

В среду, 30 апреля, согласно новому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины, чтится память апостола Иакова Зеведеева. В народе этот день прозвали Яков Теплый.

"Телеграф" решил напомнить о значении праздника, а также рассказать о главных запретах и традициях этого дня. Постарайтесь к ним прислушаться!

Сегодня, 30 апреля, православные христиане и греко-католики чтут память святого апостола Иакова Зеведеева — одного из ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Иоанна Богослова. Иаков был свидетелем многих чудесных событий в жизни Спасителя, а после Его воскресения стал одним из первых проповедников христианской веры.

В народной традиции этот день получил название Яков Теплый. Это связано с тем, что к 30 апреля обычно окончательно устанавливалась настоящая весенняя теплая погода. И многие люди приступают к полевым работам.

Что можно делать 30 апреля:

Верующие обращаются с молитвами к святому Иакову, просят у него сил, терпения и хорошего урожая;

В этот день можно работать в огороде. Считается, что с этого дня земля полностью прогревается и можно высаживать капусту, огурцы и другие культуры;

Можно устраивать уборку в доме. В народе верили, что очищение своего жилья в этот день привлечет удачу;

Что можно и нельзя делать 30 апреля

Что нельзя делать 30 апреля:

В этот день нельзя лениться и откладывать дела. В народе говорили, что кто в этот день бездельничает, тот целый год будет неудачником;

Сегодня нельзя устраивать конфликты, ссоры, проявлять злость, жадность, потому что это может привлечь в жизнь трудности и "отпугнуть" счастье;

Нельзя давать в долг деньги. Считается, что вместе с ними можно отдать и свое финансовое благополучие;

Если на улице плохая погода, то не стоит работать в огороде. В народе говорили, что любіе посадки могут просто "не прижиться".

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