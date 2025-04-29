После похорон Папы Римского у Трампа появилась новая мечта

У Трампа появились новые амбиции

Дональд Трамп удивил своим ответом на вопрос о кандидатуре следующего Папы Римского. Президент США заявил, что сам хотел бы занять этот пост.

Об этом Трамп сообщил, когда журналисты спросили его мнение о возможном преемнике на папском престоле. "Я хочу быть Папой Римским", – неожиданно заявил Трамп, передает Fox News.

Позже глава Белого дома дал понять, что его слова были шуткой, и он "никого не предпочитает" среди претендентов на высокую духовную должность. Впрочем, президент США все же упомянул об архиепископе Нью-Йорке Тимоти Долане.

"Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош. Поэтому посмотрим, что будет", – добавил Трамп.

Такие непредсказуемые высказывания уже стали визитной карточкой американского президента. Ранее Дональд Трамп не раз удивлял публику своими амбициозными заявлениями. К примеру, он называл себя "лучшим президентом США со времен Авраама Линкольна", утверждал, что имеет "высший IQ", а также называл себя "стабильным гением".

Напомним, что похороны Папы Римского Франциска состоялись только в субботу, 26 апреля. Вопрос о преемнике на папском престоле сейчас является одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ.