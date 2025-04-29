"Арсенал" проиграл ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Все решится в Париже

Во вторник, 29 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Английский "Арсенал" принимал французский "Пари Сен-Жермен".

Игра, проходившая в Лондоне на стадионе "Арсенал", завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча началась с холодного душа для хозяев. Уже на 4-й минуте игры парижане организовали супергол. Дембеле протянул мяч к чужой штрафной, отдал передачу на фланг на Кварацхелию, который тут же отпасовал французу обратно — Усман ударом в касание поразил цель.

В начале второго тайма Канониры забили после стандарта в исполнении Райса, но гол Мерино был отменен из-за офсайда.

Полный видеообзор матча "Арсенал" — ПСЖ:

Ответный матч между "Арсеналом" и ПСЖ состоится 7 мая в Париже (Франция) на стадионе. "Парк-де-Пренс". Победитель противостояния выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Барселоны" и "Интера". Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги. В 1/8 финала ЛЧ Канониры с легкостью выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ не сумел отобраться в плей-офф ЛЧ напрямую. Парижане в стыковом раунде прошли "Брест", после чего одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".