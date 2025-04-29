Не только "обеспокоенность". Аналитик назвал шесть рычагов давления Трампа на Кремль

США посылают военные и политические сигналы России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет рычаги давления на Россию. США уже приняли ряд мер, чтобы склонить Кремль к мирным переговорам с Украиной и уступкам в нашу пользу.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело", политолог, военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Он напомнил, что США добились снижения цены нефти с 70 до 60 долларов за баррель, что отрицательно отражается на российском бюджете.

— Заявления ведущих стран — Казахстана, Ирака, Саудовской Аравии — об увеличении добычи нефти, соответственно, снижении цены и являются практическими шагами со стороны Соединенных Штатов. Напомним, Казахстан — 10-е место по объемам добычи нефти, Ирак — третье. Ну, и Саудовская Аравия, как одна из ведущих стран ОПЕК. Причем решение Саудовской Аравии по увеличению объемов добычи нефти идет вразрез с предварительными заявлениями и действиями этой страны, — говорит аналитик.

Второй рычаг давления на Россию – это продление Трампом санкций против Российской Федерации на один год, — продолжает лидер "Правого дела".

— Третий практический шаг. 12 банков Российской Федерации отключены от системы SWIFT. На это не решалась американская администрация Байдена за все время каденции, — продолжает Снегирев.

Четвертый шаг. Это заявление Панамы о разрыве договоров со 128 судами т.н. "теневого" российского флота. А это колоссальный удар по возможностям РФ обходить санкции Соединенных Штатов и стран Европы по продаже нефти и нефтепродуктов третьим странам. То есть, как видим, не только заявления Соединенных Штатов об "обеспокоенности" позицией Российской Федерации, но и практические шаги, — подытожил политолог.

Он добавил, что США грозят двойными санкциями странам, непосредственно участвующим в экспортно-импортных операциях РФ. А это будет колоссальный удар по возможностям России по наполнению бюджета за счет валютной выручки.

— Ну и военно-политическая составляющая. Несмотря на все заявления, США присутствовали на последнем Рамштайне. Это и политический показатель, и военный сигнал Российской Федерации о том, что Соединенные Штаты не выходят из формата военно-технической поддержки нашей страны, — назвал пятый и шестой рычаги давления США военный аналитик.

Более того, на момент встречи президента Украины и президента Соединенных Штатов в СМИ появляется сообщение, что шведские [истребители] "Грипен" перехватили в небе российский разведывательный Ил-20, это — самолет дальнего мониторинга, то есть дальней радиолокационной разведки. И то, что он [был] над Польшей, — не случайность. В Польше сосредоточены логистические хабы Соединенных Штатов и стран НАТО по военно-технической поддержке нашей страны, продолжает эксперт.

— А по оценке российской стороны, за последнюю неделю объемы поставок военно-технического снаряжения со стороны Соединенных Штатов для нужд Украины увеличились в разы. Вот вам конкретный ответ со стороны Трампа и Соединенных Штатов, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, политолог Тарас Задорожний рассказал "Телеграфу", как Трамп добьет Россию и вернет Украине границы 1991 года.