"Можно ли бить детей?" Опрос от мэра Ивано-Франковска поднял шумиху в сети

В сети начались обширные дискуссии

В украинском обществе тема использования в быту российского языка стала особенно острой в военное время. И особенно громкие споры вызывает, если в этом были уличены несовершеннолетние.

Новый виток общественной дискуссии вызвал актер Богдан Бенюк. В интервью журналистке Алине Доротюк он высказал мнение, что для "перевоспитания" таких детей необходимо применять физическое насилие.

"Берешь резку. И по ж*пе розгой выпороть, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть российский язык… Таким образом родить в ребенке гордость за язык. Потому что когда он будет гордым, будет чувствовать себя украинцем, у него не будет вопросов, как говорить с одноклассниками. И не будет чувствовать себя изгнанником в классе. Надо уметь воспитать уважение к своей стране. Воюй с ними, бейся с ними, розгой бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — сказал Бенюк.

Однако на этом история не закончилась, поскольку тем же вопросом задался и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который решил поинтересоваться у подписчиков своего telegram-канала, что они думают по этому поводу. Как видно из результатов, целых 25% аудитории городского главы поддерживают применение физического насилия против несовершеннолетних или их родителей. Половина всех респондентов высказала категорическое несогласие со словами Бенюка, а еще четверть убеждена, что будущему поколению надо подавать личный пример.

Опрос от должностного лица конечно же вызвал бурное обсуждение в сети. А аргументы нашлись как за, так и против.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киеве произошло жестокое убийство. Мужчина попросил выключить российскую музыку и поплатился жизнью.