Автор "Милитарного" говорит, что украинское войско все активнее сочетает возможности БПЛА и артиллерии, каждая из которых имеет свои задачи на поле боя

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Бурное развитие ударных дронов время от времени поднимает вопрос о месте артиллерии на украинском поле боя и обуславливает постоянную потребность в дефицитных дальнобойных снарядах, позволяющих действовать вне "килзоны".

Но несмотря на все возможности беспилотников, война показывает, что артиллерию в принципе нельзя полностью заменить дронами на поле боя.

Наилучший результат дает сочетание обеих систем. Дрон находит цель и передает координаты, артиллерия быстро наносит массированное огненное поражение, после чего БпЛА оценивает отклонения и корректирует последующие выстрелы. Во время атаки артиллерия может остановить или рассредоточить группу техники, а FPV — поразить оставшиеся машины.

Самое эффективное применение артиллерии против российских штурмовых колонн и групп пехоты привело к появлению российской тактики утечки группами по 1–2 пехотинцы, по которым "нет смысла" наносить артиллерийский удар.

Ярким примером невозможности заменить артиллерию дронами стали бои в Курской области против подразделений КНДР. Из-за дефицита снарядов, в частности кассетных, северокорейская пехота, наступавшая волнами через открытое пространство, перегружала контур поражения украинских подразделений количеством целей. Поэтому она доставалась позициям украинской пехоты, не понеся критических потерь.

Атака солдат КНДР в Курщине. 14.12.2024. Россия. Источник: telegram-канал Zigun Mangusta

Повторение такого сценария возможно на фоне планов России провести мобилизацию осенью этого года и сообщений о намерении развернуть дополнительный контингент из 30 тысяч военнослужащих КНДР. Однако в этот раз численность украинской пехоты на позициях, которая могла бы сдерживать эти атаки, значительно меньше, чем в конце 2024 — начале 2025 года.

Как отмечает старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный, несмотря на инновационность и преимущество беспилотных систем, контроль над территорией на поле боя продолжает зависеть от пехоты.

Развитие беспилотных технологий не заменяет классические виды войск, а трансформирует их роль и тактику применения. В Силах обороны наиболее рискованные задачи все чаще выполняют дроны и наземные роботизированные комплексы. Они используются для поражения целей, эвакуации раненых и противодействия враждебным БПЛА. Такое перераспределение функций существенно снижает риск ранения или смерти личного состава. В то же время, эффективная работа беспилотных систем невозможна без взаимодействия с пехотными подразделениями, которые выполняют ключевые боевые задачи и закрепляют контроль территорий.

Во время боев за Покровск ярко оказался недостаток БПЛА — зависимость от погодных условий: длительные туманы и низкая облачность значительно упрощали российскую инфильтрацию.

Российские военные на автотехнике под прикрытием тумана двигаются по трассе Е50 в сторону города Покровск. Ноябрь 2025. Источник: СМИ РФ

Но самое распространение БпЛА заставляет артиллерию меняться. Пушку теперь часто находят еще до первого выстрела — при подвозе боеприпасов, развертывании или изменении позиции. Кроме того, коренным образом изменилась тактика применения САУ: их экипажи были вынуждены отойти от привычной парадигмы "выстрелил и уехал" и перейти к работе с скрытых позиций, поскольку именно во время перемещения они понесут наибольшие потери.

Поэтому батареи вынуждены отходить дальше от переднего края, рассредоточиваться и сокращать продолжительность огневых налетов. Однако за каждый дополнительный километр более безопасной дистанции приходится платить сокращением доступной глубины поражения, а большая часть мировой промышленности все еще приспособлена к массовому выпуску более простых боеприпасов.

Анатомия 155 мм боеприпасов

M107: дешевый стандарт предыдущей эпохи

Американский M107 поступил на вооружение в начале 1960-х годов и стал одним из самых распространенных 155 мм осколочно-фугасных снарядов в мире. В свою очередь, этот снаряд базируется на конструкции снаряда M102, созданного еще в 1930-х годах.

Снаряд весит около 43,2 кг и содержит около 6,6–7 кг тротила или Composition B. Максимальная дальность применения из артиллерийских систем со стволами длиной 39 калибров (L39) и 52 калибра (L52) составляет около 18 км.

Производство артиллерийских снарядов M107 на VOP Nováky в Словакии. Фото: Czechoslovak Group

Сильная сторона M107 – низкая относительная цена, простота и огромная производственная база. Слабая — меньшая масса взрывчатки и хуже контролируемое образование обломков по сравнению с более новыми версиями снарядов, из-за чего уже в 1970-х годах его стали считать устаревшим. Однако благодаря простоте и дешевизне производства он остается самым распространенным 155-мм снарядом в мире. Некоторые даже новые заводы все еще специализируются исключительно на выпуске M107.

M795: основной снаряд армии США

M795 создавали в качестве преемника M107. Его приняли на вооружение армии США в начале 1980-х годов, а впоследствии он стал основным американским 155-мм осколочно-фугасным снарядом. Масса снаряженного изделия составляет около 46,7–47 кг, а боевая часть содержит около 10,8 кг взрывчатого вещества.

Снаряд M795 перед выстрелом из гаубицы M777. Украина. Май 2022. Фото: ВСУ

Его корпус типа HF1 рассчитан на более эффективное образование отломков. В сочетании со значительно большим количеством взрывчатки это дает заметно более высокий осколочно-фугасный эффект по сравнению с M107. Дальность применения из ствола длиной 39 калибров составляет примерно 22,5 км, а из ствола длиной 52 калибра при использовании дополнительных пороховых зарядов может достигать 28 км.

L15: британский снаряд увеличенной мощности

Британский L15 находится на вооружении с 1986 года. Он весит примерно 43,7 кг и содержит около 11,3 кг тротила или Composition B. Тонкостенный корпус из высокопрочной стали позволил увеличить долю взрывчатого вещества и получить мощный осколочно-фугасный эффект без чрезмерного увеличения общей массы.

155-мм британский артиллерийский снаряд L15A2. Фото: BAE Systems

Из ствола L39 дальность L15 составляет примерно 24,7–24,9 км, а из ствола L52 — около 30 км в зависимости от заряда.

Именно снаряды этого типа считаются "стандартными натовскими снарядами", однако полной унификации даже внутри стран Альянса не существует.

DM121: немецкий снаряд с оптимизированной фрагментацией

DM121, также известный как Rh30 или M1712, разработала Rheinmetall как современный штатный осколочно-фугасный боеприпас для САУ PzH 2000. Первую партию из 30 тысяч снарядов Бундесвер заказал в 2009 году, а с 2019-го начал.

DM121 весит примерно 42,7 кг без взрывателя и содержит около 8,8 кг малочувствительного взрывчатого вещества. Она более устойчива к случайному возгоранию, поражению обломками и воздействию огня, что повышает безопасность хранения и транспортировки боеприпасов.

Снаряд 155-мм DM121 для САУ Panzerhaubitze 2000 года военных Украины. Июль 2022. Украина. Фото: Björn Stritzel

Из ствола L52 его штатная дальность составляет примерно 30 км. В ходе испытаний со специальными зарядами Extended Range Charge Rheinmetall продемонстрировала дальность около 29,2 км со ствола L39 и 35,9 км из PzH 2000 со стволом L52.

LU 211: основной французский снаряд для CAESAR

LU 211 разработала французская компания Nexter, ныне входящая в KNDS, для орудий стандарта НАТО, прежде всего CAESAR. Снаряд применяли в боевых условиях в Афганистане, Ираке, Мали и Украине.

LU 211 имеет модульную хвостовую часть и выпускается в вариантах Hollow Base и Base Bleed. Версия LU 211 HE HB весит примерно 42,5 кг и содержит 8,8 кг Composition B. Вариант с донным газогенератором весит около 43,9 кг. В зависимости от заказчика снаряд может снаряжаться тротилом или малочувствительным взрывчатым веществом.

155мм снаряды LU 211. Фото knds

Для версии Hollow Base KNDS приводит максимальную дальность около 30 км от ствола L52. LU 211 из Base Bleed достигает примерно 30 км от ствола L39 и 40 км от L52.

По утверждению KNDS, конечная эффективность LU 211 примерно вдвое превышает эффективность M107. Это обеспечивают не только большая масса взрывчатки, но и оптимизированный корпус, образующий более эффективное поле обломков.

ERFB: дальность благодаря аэродинамике

ERFB, или Extended Range Full Bore, – класс снарядов с улучшенной аэродинамикой. Его главная особенность — удлиненный обтекаемый корпус с лучшим соотношением длины к диаметру и оптимизированной хвостовой частью. Это уменьшает аэродинамическое сопротивление без использования ракетного двигателя.

Дальнобойные обломочно-фугасные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим поясом HE ERFB-ВВ – для Украины. Фото: Defense Express

В варианте ERFB-BT, то есть с полым дном, приращение дальности обеспечивают форма корпуса и суженная хвостовая часть. Такой снаряд обычно весит около 44 кг и может снаряжаться около 9–10 кг взрывчатого вещества. Типичная дальность без использования газогенератора или ракетного ускорителя достигает 24 км от L39 и 32 км от L52.

ERFB не обязательно имеет большую мощность взрыва, чем M795 или L15. Его основное преимущество – возможность доставить соизмеримую боевую часть на большее расстояние. Высокие требования к геометрии, концентричности, балансировке и стабильности партий делают его производство более сложным, чем производство M107.

Снаряды с газогенератором

Снаряды с газогенератором (Base Bleed) часто ошибочно называют реактивными. На самом деле, донный газогенератор почти не создает тяги. Он заполняет газами область низкого давления позади снаряда и уменьшает донное сопротивление, которое является одним из главных источников потери скорости.

Схема 155 мм снаряда XM1128 с газогенератором. Фото WikiCommons

Для ERFB установка газогенератора увеличивает дальность полета примерно с 24 до 30 км для L39 и с 32 до 41 км для L52.

Обратная сторона состоит в том, что газогенератор занимает часть внутреннего объема, а следовательно, уменьшает пространство, доступное для снаряжения взрывчаткой, повышает цену и сложность производства и усложняет баллистику полета снаряда.

Активно-реактивные снаряды: ракетный двигатель в обмен на боевую часть

Активно-реактивные снаряды (Rocket Assisted Projectile) используют небольшой ракетный двигатель, запускаемый после выхода из ствола. В отличие от Base Bleed, он не просто уменьшает сопротивление, а прибавляет снаряду скорости.

Самым известным представителем этого класса является американский M549/M549A1, принятый на вооружение в 1970-х годах. Он весит примерно 43,6 кг, но содержит всего около 6,8 кг тротила, поскольку значительную часть внутреннего объема занимает двигатель. Типичная дальность M549A1 из ствола L39 составляет примерно 30 км.

Схема активно-реактивного снаряда XM1113. Фото Армия США

Современный XM1113 получил более эффективный двигатель и заявленную дальность около 40 км с L39 и до 60 км со стволов длиной 50 калибров и более. В то же время, он несет около 5,4 кг взрывчатого вещества и примерно столько же ракетного топлива.

Снаряды этого типа еще больше усугубляют недостатки, присущие боеприпасам с газогенератором. Преимущество активно-реактивных снарядов проявляется только тогда, когда более простой снаряд вообще не может достичь цели.

Переход на дальнобойные снаряды

Бывший министр обороны Михаил Федоров неоднократно отмечал стремление полностью отказаться от "коротких" снарядов в пользу боеприпасов повышенной дальности.

Во время брифинга перед отставкой из правительства Федоров рассказал о решении отказаться от закупки коротких 155-мм снарядов, поскольку на фронте есть их профицит, и перенаправить средства партнеров на дальнобойные боеприпасы.

"Но, с другой стороны, если у нас сейчас профицит 155-го короткого на фронте, как я морально могу сказать: давайте этой компании сейчас или этой компании позволим еще продать государству 155-й короткий? И тогда приходится принимать решение — только дальний. Контракты останавливаются, какие проблемы так было, чтобы партнеры пересказывали деньги на дальние контракты," — рассказал он.

В июне представители "Украинской бронетехники" рассказали в комментарии бельгийскому военному обозревателю Jeff2146, что Министерство обороны уже прекратило заказывать M107 и не приступило к закупке украинских L15, полностью сосредоточившись на снарядах типа ERFB.

Эту информацию также подтвердил один из опрошенных производителей артиллерийских боеприпасов на условиях анонимности. По его словам, под руководством Федорова Министерство обороны полностью отказалось от закупки 155 мм снарядов с дальностью полета до 30 км.

"На самом деле официальной информации о том, что закупки останавливают, нет. Но есть запросы всего на 30+ км… У Минобороны вообще нет ни заказов, ни опросов поставщиков", — рассказал один из производителей на условиях анонимности.

Кроме того, Министерство обороны полностью остановило закупки снарядов калибров 152 и 122 мм из-за "нецелесообразности", хотя в целом ряде украинских бригад, в том числе воюющих на самых горячих направлениях фронта, они до сих пор составляют основу бригадной артиллерийской группы.

По словам производителя, Национальная гвардия Украины продолжает закупать снаряды всех калибров и типов из-за значительной нехватки боекомплекта на фронте.

В то же время в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос "Мілітарного" заявили, что продолжают выполнять контракты по закупке снарядов с дальностью полета до 30 км.

"Министерство обороны Украины продолжает выполнение государственных контрактов по закупке снарядов с дальностью полета до 30 км в соответствии с Перечнем и объемом товаров, работ и услуг на поставку вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов и другого военно-технического имущества и услуг в интересах Вооруженных Сил Украины, – заявили в ведомстве.

В Генеральном штабе в ответ на вопрос "Мілітарного": "Как изменилась потребность в различных типах артиллерийских снарядов в условиях дроновой килзоны и глубокого проникновения вражеских пехотных групп? Усматривает ли Генштаб в этих условиях потребность в полном отказе от снарядов с дальностью менее 30 км?" — сообщили, что не могут раскрыть запрашиваемую информацию.

В Генштабе пояснили, что ее обнародование "может привести к осведомленности противника о действиях Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны и негативно повлиять на ход выполнения задач по назначению во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

В то же время в Генеральном штабе сослались на заявление Президента Украины после общения 18 июля с командирами корпусов, обороняющих наиболее интенсивные участки фронта.

"Обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, реализации ротаций, защиты нашей логистики и уничтожения логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии — снарядов 155 калибра", — заявил Президент.

Цена большой дальности

По словам генерального директора компании "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса в интервью "Мілітарному", цена стандартного 155-мм боеприпаса M107 при условиях глобального дефицита снарядов достигает 2,5 тысячи евро, L15 — 3 тысячи евро, а дальнобойные стоят около 500 евро.

В то же время армия США закупала M795 в 2026 году по цене около 1730 долларов за единицу, M1128 с донным газогенератором – 4550 долларов, а активно-реактивный XM1113 – за 10 240 долларов. Причем, это стоимость только самого снаряда, без взрывателя и метательного заряда для выстрела.

Отдельной проблемой является глобальный дефицит праха, который сейчас остается ключевым узким местом производства боеприпасов.

Для типичного выстрела M107 с полным зарядом M4A2 требуется примерно 6–6,5 кг метательного заряда, тогда как снаряды с дальностью около 30 км требуют 13 кг, а дальнобойные ERFB и ERFB-BB – около 17 кг.

155 мм артиллерийский снаряд и модульные пороховые заряды. Фото: Rheinmetall

Таким образом, в приведенных примерах типичный дальнобойный выстрел с максимальным зарядом требует примерно в 2,5-3 раза больше метательного заряда, чем M107 в зависимости от типа заряда.

Наглядный пример — компания "Украинская бронетехника", которая заявляет о возможности выпускать до 100 тысяч ERFB-BT и ERFB-BB в год. Однако компания может импортировать метательные заряды только для половины этого объема.

Кроме того, усиленные пороховые заряды, необходимые для достижения максимальной дальности полета дальнобойных снарядов значительно ускоряют эрозию артиллерийских стволов, из-за чего их приходится чаще заменять. Состояние ствола также оказывает значительно большее влияние на результат выстрела, поскольку с увеличением расстояния возрастают требования к точности поражения.

Дефицит производства

Согласно каталогу Forecast International, по состоянию на 2024 год только около 50% крупнейших производителей 155-мм боеприпасов предлагали снаряды типа ERFB.

Показательны в этом отношении способности европейского гиганта Rheinmetall по производству снарядов. В 2026 году компания задекларировала планы к 2027 году увеличить производство артиллерийских снарядов в пределах всей группы до 1,1 млн. единиц в год.

В то же время доступный объем выпуска дальнобойных боеприпасов значительно меньше общей цифры. В мае 2026 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн может изготовить и поставить Украине 100 тысяч дальнобойных 155-мм снарядов в год, в том числе изделий с дальностью до 60 км.

В то же время годовой запрос Украины к союзникам составляет 1,2 млн. боеприпасов такого типа.

Аналитическая компания Fortune Business Insights оценивает, что в 2025 году сегмент снарядов с дальностью 31-50 км составил 44,27% дохода североамериканского рынка. Учитывая более высокую цену, это подтверждает тенденцию к производству дальнобойных снарядов в количестве, составляющем 10–20% общего объема.

В то же время, некоторые компании предусмотрели рост спроса на дальнобойные боеприпасы и адаптировали свое производство.

В частности, в Czechoslovak Group в ответ на запрос "Милитарного" сообщили, что до конца этого года дальнобойные боеприпасы должны составить около 60% производства 155-мм боеприпасов.

Артиллерийские боеприпасы производства Czechoslovak Group. Источник: CSG

"Это отражает четкое смещение мирового спроса в сторону артиллерийских боеприпасов увеличенной и большой дальности", — отметили в компании.

В общей сложности CSG ожидает, что в 2026 году объем собственного производства артиллерийских и танковых боеприпасов составит примерно 850 тысяч единиц, а к концу 2027 года годовая производственная мощность крупнокалиберных боеприпасов вырастет до 1,1 млн единиц.

В компании подчеркнули, что для 155-мм боеприпасов увеличенной или большой дальности энергетические материалы, в частности, метательные порохи и модульные заряды, составляют примерно 50% производственной себестоимости.

Отзывы военных

"Мілітарный" обратился за комментарием к пяти военнослужащим артиллерийских подразделений, воюющих на разных направлениях фронта. Их попросили оценить потребность в увеличении закупок дальнобойных снарядов и целесообразности возможного полного перехода на такие боеприпасы. Один из военных дал комментарий на условиях анонимности.

Все пятеро согласились, что потребность в боеприпасах повышенной дальности чрезвычайно высока. Расширение зоны действия разведывательных и ударных беспилотников заставляет артиллерию отодвигать огневые позиции дальше линии боевого столкновения.

Критичность этой потребности отметил военный, который предоставил комментарий на условиях анонимности.

"Потребность критическая. Из-за расширения килзоны и увеличения количества дронов работа с M107 или подобными снарядами вскоре может оказаться невозможной", — отметил он.

Командир 3-й гаубической самоходной артиллерийской батареи гаубического самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 12-й бригады "Азов" на позывной "Тур" обратил внимание, что дальнобойные боеприпасы дают возможность упускать логистику противника, одновременно размещая пушки дальше его средств разведки и поражения. Это особенно важно для больших артиллерийских систем, которые сложно скрывать и обслуживать при постоянном наблюдении с воздуха.

Нужен полный переход

Четверо из пяти опрошенных военных не поддержали полный отказ от снарядов малой и средней дальности. По их мнению, боеприпасы разных типов выполняют разные задачи и должны одновременно оставаться в боекомплекте подразделений.

"Необходимости переходить исключительно на дальнобойные снаряды нет. Боеприпасы разных типов и дальности имеют свой спектр задач", — пояснил командир самоходного артиллерийского дивизиона 55-й артиллерийской бригады на позывной "Вулкан".

"Тур" добавил, что снаряды малой и средней дальности необходимы, в частности, для дистанционного минирования, перекрытия подходов противника и ограничения движения его техники.

Иллюстрация 155-мм снаряда "RAAM" с противотанковыми минами

Эту позицию также разделяет друг "Хантер", командир самоходной артиллерийской батареи 8-й артиллерийской бригады "Гармаш" 1-го корпуса НГУ "Азов".

"Поэтому лично я делал бы акцент не на полном переходе на один тип снарядов, а на достаточном количестве современных боеприпасов, нормальной совместимости и стабильном обеспечении", — пояснил он.

Другую позицию высказал военный, который дал комментарий на условиях анонимности и поддержал полный переход 155-мм артиллерии на боеприпасы повышенной дальности.

"Дальнобойным снарядом всегда можно выстрелить на меньшее расстояние, а обычным на большее — нет", — пояснил он.

По его мнению, это позволило бы артиллерии работать по целям в глубине боевых порядков противника, а не сосредотачиваться преимущественно на переднем крае.

Нехватка боеприпасов

Острую нехватку снарядов отметил друг "Наполеон" — майор, первый заместитель командира дивизиона — начальник штаба гаубического самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 12-й бригады "Азов".

"К сожалению, боеприпасов сейчас остро не хватает. Для обеспечения постоянного огневого воздействия необходимо 30 боеприпасов дальностью свыше 30 км и 30 снарядов дальностью 18-22 км. На каждую цель по классическим нормам необходимо 8-12 боеприпасов, если мы говорим о стрельбе на стрельбу на стрельбу на стрельбу 66 боеприпасов, что мы сейчас и производим в условиях дефицита боекомплекта", — рассказал он.

По его оценке, для постоянного огневого воздействия подразделения требуется смешанный боекомплект из дальнобойных боеприпасов и снарядов средней дальности.

Совместимость и износ орудий

На технические ограничения при применении дальнобойных боеприпасов обратили внимание "Вулкан" и "Тур". Не все артиллерийские системы могут использовать снаряды с дальностью более 40 км, а отдельные боеприпасы, напротив, имеют ограничения по применению с более длинными стволами.

"Тур" подробно объяснил разницу между системами со стволами длиной 39 и 52 калибра. По его словам, M777, FH70, современные версии M109 и AS90 с 39-калиберными стволами могут использовать снаряды с донным газогенератором и активно-реактивные боеприпасы, в том числе M549A1, на дальности около 30 км. Однако длина ствола не позволяет использовать максимальную зону метательного заряда, рассчитанную на 52-калиберную систему.

Гаубица FH70 украинских военных. Октябрь 2022. Украина. Кадр из видео Радио Свобода

По словам "Тура", прицепные и самоходные варианты "Богданы", PzH 2000 и другие системы со стволами длиной 52 калибра могут применять более мощные заряды и вести огонь на расстоянии около 40 км и более.

Отдельным исключением "Тур" назвал управляемый 155-мм снаряд M712 Copperhead. По его словам, баллистические характеристики этого боеприпаса ограничивают его применение с 52-калиберными системами. На эту особенность также обратил внимание "Вулкан".

Использование более мощных зарядов ускоряет износ артиллерийских стволов и увеличивает нагрузку на ремонтную инфраструктуру. Об этой проблеме особо подчеркнул военный, который дал комментарий на условиях анонимности.

"Большее расстояние — большая мощность заряда — более быстрый износ артиллерийской части, в частности ствола. Перестволение и оперативный ремонт артсистем сейчас усложнены большим объемом работ для предприятий и проблемами с деталями", — подчеркнул он.

По его словам, у части полученных артиллерийских систем нет формуляров, а отдельные детали отсутствуют в каталогах. В таких случаях их заказ и проведение ремонта становятся практически невозможными.

Следовательно, увеличение доли дальнобойных боеприпасов требует одновременного развития системы ремонта, снабжения запасных частей и производства артиллерийских стволов. Иначе преимущество в дальности будет сопровождаться более быстрым сокращением количества исправных пушек.

Роль калибров 105 и 122 мм.

Все опрошенные военные выступили за сохранение и развитие артиллерии калибров. Ее преимуществами остаются мобильность, меньшие габариты, скорость развертывания, скорострельность и возможность работать поближе к переднему краю.

"105 мм — однозначно да, на уровень батальонов для замены минометов. В общем, это очень хороший калибр: точный, с небольшим рассеянием, прекрасно подходит для выполнения задач на переднем крае и в глубине работы батальонов", — отметил военный, который дал комментарий на условиях анонимности.

По оценке "Наполеона", 155-мм системы со стволами длиной 52 калибра целесообразно использовать преимущественно против плановых целей в глубине обороны противника. Системы со стволами длиной 39 калибров необходимы для поддержания пехоты, поражения скоплений и резервов на средних расстояниях. Калибры 105 и 122 мм остаются средствами непосредственной поддержки пехоты и противодействия инфильтрации.

Наполеон также обратил внимание, что системы со стволами длиной 39 калибров, а также пушки калибров 105 и 122 мм имеют меньшие габариты. Это облегчает их маскировку на участках с недостаточным количеством природных укрытий, тогда как большую 52-калиберную систему скрыть в аналогичных условиях значительно сложнее.

Украинские военные во время овладения L118 в Британии. Июль 2022 года. Британия. Фото: Генштаб ВСУ

"Тур" дополнил, что пушки меньших калибров имеют более высокую маневровость, быстрее разворачиваются и могут производить больше выстрелов в минуту. Это особенно важно при поражении пехоты и техники, быстро меняющих положение, а также при неблагоприятных погодных условиях, когда применение больших систем затруднено.

Краткое заключение

Стремление Министерства обороны Украины полностью перейти на дальнобойные снаряды вполне понятно, поскольку это требует новых условий поля боя.

Обеспечение преимущества в дальности не только сократит потери среди украинской артиллерии, но и заставит россиян в свою очередь отодвигать собственную артиллерию, уменьшая ее зону досягаемости.

Однако проблема заключается не в отсутствии технологии, а в недостаточном количестве имеющихся в мире мощностей по производству такого типа боеприпасов, способных обеспечить потребность украинской армии.

Без долгосрочных инвестиций в производство и значительного увеличения финансирования закупок директивное руководство по полному переходу на более дорогие дальнобойные снаряды, требующие большего количества метательного заряда, приведет лишь к "снарядному голоду" в украинской армии. В результате ей придется вернуться к обычным недальнобойным боеприпасам из-за невозможности удовлетворить запросы на поставку.

Артиллерийская установка M109A4BE украинских военных. Январь 2023 года. Украина. Фото: 17-я танковая бригада

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда часть типов дальнобойных снарядов будет несовместима со более старыми артиллерийскими системами со стволами длиной 39 калибров, которых в украинской армии до сих пор много.

Более того, несовместимость возможна даже между современными системами. Например, CAESAR может применять французский снаряд LU 220 с усовершенствованной аэродинамической формой на дальности 44 км с максимальным шестимодульным металлическим зарядом. В то же время, польская САУ Krab не может использовать этот снаряд с таким зарядом.

Однако уже понятно, что дроновная война изменила структуру спроса быстрее, чем промышленность и система снабжения успели изменить структуру предложения.