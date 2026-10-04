Загадочная болезнь, смерть и внезапный карантин: что стоит за новой тайной вокруг чумы в России

В регионе начали принимать чрезвычайные меры

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В Иркутской области России зафиксировали вспышку опасной инфекции. Накануне скончалась 28-летняя сотрудница противочумного института, еще около 190 человек изолировали и поместили под наблюдение врачей. Однако точный диагноз скрывают.

Об этом сообщает The Sun. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отменил массовые мероприятия, но публично слово "чума" не произносит, используя формулировку об опасной инфекции.

Среди местных жителей началась паника. В аптеках региона уже возник дефицит антибиотиков.

Что произошло в Иркутской области

Погибшая – 28-летняя Дарья Шипилова, специалист Иркутского противочумного научно-исследовательского института.

Предварительно известно, что она заболела после экспедиции в район российско-монгольской границы, где опасные инфекции фиксировали и раньше.

Больницу в Шелехове закрыли на карантин, чтобы не допустить распространения болезни. Всего изолировали 189 человек: 114 пациентов находятся в одном медучреждении, 63 – в другом, еще 12 человек разместили прямо в противочумном институте.

Из Москвы в регион срочно прилетела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она должна лично руководить локализацией возможной вспышки.

"У сотрудницы противочумного института в Иркутской области выявлена пневмония неустановленной этиологии", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Дарья Шипилова / The Sun

Российский эпидемиолог Михаил Фаворов, живущий в США, считает экстренный визит Поповой прямым свидетельством серьезности ситуации.

По его оценке, симптомы погибшей сначала могли принять за коронавирус. Из-за этого пациентке могли назначить терапию, которая не подходила для реального возбудителя, что и привело к летальному исходу.

Версию со случайно разбитой пробиркой Фаворов исключает: персонал таких институтов работает с особо опасными патогенами в строгом режиме защиты. Эпидемиолог полагает, что власти РФ намеренно утаивают полную картину.

Дарья Шипилова

Что это означает

Масштабные карантинные меры, изоляция почти двух сотен человек и срочный приезд федерального руководства указывают на высокий риск передачи патогена воздушно-капельным путем. В ситуации, когда диагноз замалчивают, главной угрозой становится потеря времени: при легочной форме задержка специфической антибактериальной терапии критически снижает шансы выжить.

Чумная палочка при флюоресцентной микроскопии (увеличение в 200 раз) / Википедия

Что меняет этот инцидент

Смерть профильного специалиста и экстренная изоляция почти двух сотен человек переводят локальное чрезвычайное происшествие в разряд системной биологической угрозы. Подобный уровень карантинных мер в закрытых медицинских учреждениях фактически подтверждает сбой стандартных первичных протоколов защиты при работе в природных очагах.

Жесткий режим секретности вокруг диагноза лишает гражданских медиков четких клинических ориентиров, превращая любую схожую респираторную симптоматику в потенциальный источник неконтролируемой вспышки.

Что такое чума и почему она так опасна

Чума — это инфекция, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Когда-то она вызывала опустошительные пандемии и уносила миллионы жизней. Сегодня болезнь успешно лечат антибиотиками, но без своевременной помощи врачей она все еще смертельно опасна.

Основной источник инфекции – грызуны и блохи. Заразиться можно через укус насекомого, при контакте с больным животным или его тканями. В группе повышенного риска остаются те, кто работает с дикими животными или бывает в природных очагах распространения бактерии.

Чума как оружие / инфографика: "Телеграф" / ИИ

Медицина выделяет несколько форм чумы. Самая частая – бубонная. При ней воспаляются и сильно увеличиваются лимфоузлы (бубоны), резко подскакивает температура, появляются озноб, острая слабость и болезненные припухлости.

Куда опаснее легочная форма, поражающая дыхательные пути. При определенных условиях она передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Из-за этого пациентов с подозрением на легочную чуму сразу изолируют, а всех контактировавших с ними берут под строгий контроль.

При септической форме бактерии проникают прямо в кровь. Заболевание протекает стремительно и наносит тяжелый системный удар по всему организму.

Когда в России уже фиксировали чуму

Случаи чумы в стране бывали и раньше. В 2016 году в Алтайском крае инфекцию подхватил 10-летний мальчик после контакта с тушкой сурка.

Чума входит в перечень особо опасных инфекций, однако бактерия поддается лечению антибиотиками, если вовремя поставить диагноз.

Официального подтверждения, что в Иркутской области началась именно чума, пока нет. Сведения о диагнозе и точных масштабах карантина еще требуют подтверждения со стороны российских профильных ведомств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что свежие фото "гниющей" руки Дональда Трампа вызвали волну слухов о его болезни.