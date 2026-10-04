Как спасти Киев от транспортного коллапса: власти назвали 5 решений

Украинские депутаты поделились своими идеями

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Россия продолжает бить по киевским мостам, нарушая логистику и пассажирские перевозки. В Верховной Раде рассматривают несколько вариантов, чтобы снизить нагрузку на поврежденную инфраструктуру.

Нардеп от "Слуги народа" из комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в комментарии "Телеграфу" заявил, что считает паромные переправы через Днепр главным приоритетом для властей. Детальнее читайте в материале: "Паромы, велосипеды и нечетные часы для водителей, – как власть предлагает спасать Киев, если мосты разрушат".

Паромные переправы

"Отдельные паромы можно сделать для грузовиков, автомобилей, перевозящих продукты, лекарства, товары первой необходимости. Чтобы такой транспорт мог постоянно курсировать и два берега между собой совмещались. Можно сделать подходящие площадки у причалов для этих грузовиков. Это не проблема. Отдельно могут ходить пассажирские паромы между причалами или между станциями метро, например, от станции метро "Славутич" до "Почтовой площади", — отметил нардеп.

Владимир Крейденко/Фото: facebook.com/KreydenkoVolodymyr

Народный депутат от "Голоса" из комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Сирко отметила, что конкретного плана по паромам в Киеве нет.

"Во-первых, у нас сейчас на Днепре нет навигации, кроме военной. Она запрещена приказом министерства. Поэтому здесь вопрос возвращения этой навигации. Во-вторых, это надо организовать прием пассажиров на одном и другом берегу. Кроме того, для Днепра должны быть специальные паромы, ведь днепровская волна отличается от дунайской волны. И конкретного плана, чтобы завтра уже были паромы и все это быстро организовать, я не слышала. Это обсуждалось в очень теоретическом аспекте. Практически никто не представляет, как это все организовать", — заявила нардеп.

Юлия Сирко/Фото: facebook.com/Klymenko.me

Реверсное движение на мостах

В ВР считают, что это решение поможет снизить пробки в столице, правда, есть несколько нюансов.

"Это обеспечит безопасность движения и уменьшит количество пробок, которое мы видим сейчас. Можно изменять количество полос движения. Понятно, что общественный транспорт и экстренные службы должны двигаться постоянно, независимо от реверса", — заявил Крейденко.

"Если мы говорим о силах Киева, столице необходимо добавить больше автобусов, чтобы увеличить количество общественного транспорта и начать регулировать движение на мостах. Понимать, какие приоритеты какому виду транспорта мы предоставляем: экстренному, общественному", – добавила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук (внефракционная).

Оксана Савчук/Фото: facebook.com/SavchukOks

Понтонные переправы

Именно это решение выбрали киевские власти. Через Днепр начнут строить насыпные дамбы с понтонными переправами. Как сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, работы стартуют в первую декаду октября 2026 года и займут около трех месяцев. Новые сооружения призваны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов. В ВР считают, что понтоны не смогут в полном объеме решить вопрос логистики и пассажирских перевозок.

"Понтоны есть, но я не думаю, что они полноценно помогут организовать пассажирские перевозки или логистику между правым и левым берегом. Мосты невозможно заменить понтонами. Понтоны – временное решение", – отметила Сирко.

"Даже если в будущем это и улучшит ситуацию, то это будет будущее. А что делать завтра-послезавтра? Как ездить? Это не решит проблему быстро", – считает Савчук.

Велосипедные хабы

Из-за ударов РФ по мостам некоторые киевляне шли на другую сторону Днепра пешком. Крейденко предлагает сделать этот процесс более эффективным.

"Это очень эффективный способ. Мы видим, что люди сейчас переходят мосты пешком, но можно сделать между "Славутичем" и "Выдубичами" велосипедный хаб, где люди смогут покидать свои велосипеды или брать на прокат другие, чтобы добраться до метро. Возле "Арсенальной" и "Левобережной" можно организовать такие хабы", – сказал нардеп.

Парные и нечетные часы для водителей

Водители, у кого номерной знак автомобиля заканчивается на четное число, едут в четное время, и наоборот, если нечетное. Например, номер заканчивается на "2" и движение тогда с 8 до 9 часов, а если на "3" то с 9 до 10 часов. И в соответствии со своим номером люди смогут выбирать, по какому графику им двигаться.

"Такие идеи работают в разных странах мира для уменьшения пробок", – подытожил Крейденко.

От депутата до беглеца

Впрочем, пока это лишь инициативы на уровне идей (власти реализуют только понтонную переправу, — Ред.). Несмотря на вражеские атаки по мостам, полностью уничтожить их крайне сложно, поэтому главная транспортная логистика и дальше будет опираться именно на них.