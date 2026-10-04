Сравнил Путина с рыбой и пригрозил Гончаренко: главные заявления Зеленского после встречи с Мерцом

Глава государства откровенно ответил на вопросы СМИ

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В воскресенье, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений. Это произошло в ходе визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию главные заявления главы государства после встречи с немецкими партнерами. Главный итог переговоров — Германия выделила Украине масштабный пакет помощи более чем на 1 млрд евро.

Новый уровень сотрудничества

"Что важно в этом визите, что не только Германия помогает Украине, а как раз Украина шерит (делится, — Ред.) свои знания и опыт, а также заказ. Это рабочие места для Германии, и действительно мы планируем работать по многим направлениям. Сегодня в индустрии вышло 15 соглашений, подписано и мы будем много заказывать у немецкой стороны", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Перехватчик против реактивных дронов

"Важно, что сегодня мы услышали о тесте нашего нового перехватчика. Это немецко-украинский перехватчик "Спис" (SPYS). Был положительный тест", — заявил Зеленский.

Успехи на фронте

"Две операции прошли удачно. Одна была долгая операция, 700 плюс километров восстановили. "Вивальди" в процессе операция, но уже понятно, что это позитив и результат России на поле боя показать сейчас не может. Они перебрасывают силы, мы это видим", — сказал глава государства.

Почему Россия бьет по мостам и дата-центрам

"Во-первых, агрессивное поведение в небе, потому что нет сил у них на земле. Из-за этого. Вторая история, по моему мнению, он специально все эскалирует максимально, чтобы Украина отвечала для того, чтобы он продолжал эскалацию, продолжал максимально подымать ставки перед любым разговором с американцами.

Это то, что происходит. Бить по мостам, дата-центрам, ну просто по всему живому, он будет это продолжать. Наше усиление, и этот визит в том числе, наше усиление максимально усиливаться защитой, сбивать все эти цели и параллельно поддерживать дипломатический трек", — сказал Зеленский.

Зеленский показал Мерцу последствия одного из ударов РФ/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Санкции против РФ

"Санкции. Нельзя допускать таких ошибок, как отмена санкций в отношении того или иного человека, олигархов. Кому-то они нравятся, кому-то нет, просто чтобы это не было трендом. Вопрос не в фамилии, хотя в контексте фамилии это тоже имеет значение, но вопрос, в принципе, не в фамилии. Вопрос в тенденциях.

Мы вводим санкции против Российской Федерации за их агрессию. Или мы начинаем отменять санкции. А почему мы их отменяем? Снижается ли давление на нас или на Россию? Снижается ли интенсивность войны? Происходит ли деэскалация? Мы этого не видим. Поэтому не может быть никакого начала отмены санкций. Санкции обычно отменяются, когда происходит деэскалация, когда заканчивается война", — считает президент.

Ответил Гончаренко и Гетманцеву

"Сдавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае. Как бы нам сложно ни было, нельзя прогибаться под Путина и под Россию, потому что Украину сломают. Это ответственность, безусловно, личная.

Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен. Но, тем не менее, панику сеять не надо. И так хватает, знаете ли, всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Русские этого добиваются.

Главное, чтобы это была ошибка случайная, а не постоянно какой-то там тот или иной процесс. Безусловно, если это будет некий постоянный процесс, будем обращать внимание серьезнее на это", — заявил Зеленский.

Путин — рыба в аквариуме

"Я просто в шоке от того, что они свободно открыто бьют по хабам, по мобильной связи. Я думаю, честно говоря, что он решил так, если я буду бить по интернету и по дата-центрам, и по мобильной связи, понимая мою принципиальность, он понимает что мы ответим — вопрос времени.

Я думаю, что он рассчитывает, что у него не будет интернета. Он и так уже рыба — хочет быть в аквариуме полностью, чтобы у людей не было интернета. Для нас это услуги. Я просто не представляю он бьет по интернету для чего, чтобы у людей ничего не было? Чтобы не было коннекта? Ну он же должен думать и о своих людях…", — сказал президент.

Альтернатива Старлинк

"Слишком рано говорить. Да есть наработки. Работаем над Similar Starlink (альтернатива для Старлинка). Я очень благодарен президенту (Трампу), что он положительно отозвался по поводу лицензий Patriot. И, честно вам скажу, по программе PURL работают американцы с нами положительно. Но, по моему мнению, сегодня такая ситуация, когда этот вопрос может решить только президент Трамп", — сказал президент Украины.

Дефицит бюджета

"Мы нашли формат максимальный: где-то это двусторонняя поддержка, которая увеличилась, где-то это договоренности с Европейским Союзом. Мы понимаем как закрыть — то есть у нас есть некоторый челлендж сейчас где-то вокруг 4 миллиардов, которые нам нужны сейчас. Пока этот дефицит мы не закрыли. Министр финансов мне сказал, что мы понимаем, где найти 3 млрд из четырех, но пока их не нашли.

12 млрд — это мне понятно. Политическая воля есть — приблизить кредит в следующем году. То есть сейчас технически нужно приблизить 12 (делать все для этого) и найти четыре. Это гораздо меньшая проблема, чем та, что была", — подытожил Зеленский.

История актёра «Квартала 95» Мики Фаталова

Напомним, на снимках Зеленского с заграничных визитов и важных внутренних мероприятий часто можно заметить его охрану. Если ранее больше всего внимания привлекал начальник секьюрити-службы Максим Донец, то теперь в объективы попал еще один телохранитель, который имеет все шансы стать новым "крашем" украинок.