Россия бьет по пунктам пропуска: какие ПП Украины уже оказались под ударом (карта)

Новый удар по пункту пропуска в Одесской области произошел после серии атак в августе и сентябре

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Российский дрон в ночь на 5 октября атаковал пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на границе Украины и Молдовы в Одесской области. В результате удара есть пострадавший, задело рейсовый автобус, стоявший возле шлагбаума. Это не первый удар по границе – Россия усилила атаки ударными дронами и ракетами по инфраструктуре и пунктам пропуска на границе с Польшей, Молдовой и Румынией.

Как сообщают молдавские СМИ, пострадавший на ПП "Паланка – Маяки – Удобное" – пограничник. В настоящее время пункт пропуска приостановил работу.

Последствия рикошета в автобус / Источник: Радио Кишинев

"Телеграф" собрал данные об основных нападениях. На карте желтым обозначена последняя атака по состоянию на 5 октября.

Пункты пропуска на границе, атакованные Россией

В сентябре Россия атаковала несколько пунктов пропуска. В частности, пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей был под ударом трижды. 13 сентября российский дрон ударил по АЗС поблизости и повредил поезд во время таможенного контроля. 17 и 28 сентября возле ПП снова фиксировали попадания реактивных дронов. Из-за этого польские аэропорты приостанавливали работу, а в воздух поднимали авиацию. Во время удара 28 сентября взрывной волной повредило помещение ПП на въезд в терминал.

Южное направление: основные атаки

Много раз Россия целила именно по ПП в Одесской области. Кроме "Паланка – Маяки – Удобное", осенью также атаковали международный автомобильный пункт пропуска "Староказачье – Тудора". ГСЧС сообщала о двух погибших, трех раненых и эвакуации.

Эвакуация людей после удара по ПП / Фото: ГСЧС

В конце августа Россия атаковала два ПП на границе с Молдовой:

"Табаки – Мирное" 21 августа с существенными разрушениями инфраструктуры

21 августа с существенными разрушениями инфраструктуры "Виноградовка – Вулканешты" 25 августа, с повреждением инфраструктуры.

Пострадал также и паромный пункт пропуска через Дунай на границе с Румынией "Орловка – Исакча". Атаки, которые приводили к остановке работы ПП, произошли в ночь на 1 сентября, а также повторно в ночь на 6 сентября 2026 года. Ранее этот пункт пропуска уже подвергался российским атакам в сентябре 2023 года, октябре 2024 года и ноябре 2025 года.

Важно отметить, что до конца 2026 года планируется оборудовать все пункты пропуска защитными сооружениями и укрытиями.

"Телеграф" ранее сообщал, что массированный ежедневный террор против мирного населения не прекращается. Недавно во время атак по украинским городам войска РФ ударили по Изюму из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня. В результате этого обстрела погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил тяжелые ранения.

Параллельно оккупанты прицельно бьют по объектам жизнеобеспечения и гражданской инфраструктуре. Это подтверждает и ночной удар по складу дистрибьютора лекарств в Гостомеле Киевской области 2 октября. В центре Днепра россияне снова попали в бизнес-центр, куда ранее уже попадал вражеский беспилотник.