В Украине предлагают вернуть религиозное воспитание в садики и школы: что известно

Программа рассчитана на детей от 3 лет

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В Украине предлагают ввести обязательное чтение Библии в дошкольных учреждениях и школах. Соответствующую петицию подали на сайте Кабинета министров. Чтение религиозного текста предлагают начинать с 3 лет, а для тех родителей, кто не захочет, предусмотреть возможность отказа.

Как пишет автор петиции Денис Брынза, читаться должно православное издание Библии, ведь с 988 года православие "стало духовной основой нашего народа". Он подчеркивает, что Украина является преимущественно православной страной, что нужно учитывать историческое наследие казачества: "сохранение и передача этого наследия следующим поколениям является нашим моральным долгом".

Петиция к Кабмину о религиозном воспитании детей

Но главная задача чтения Библии – морально-воспитательный эффект. По мнению автора, чтение религиозного текста "формирует моральные принципы, прививает порядочность, дисциплину и нравственность. Это способствует воспитанию более образованного и сознательного общества". По его мнению, это приведет к снижению преступности и коррупции. Денис Брынза также обращает внимание на подобные образовательные программы в Европе и заявляет, что это является "христианским долгом".

Что предлагает автор петиции:

Разработать и утвердить соответствующую учебную программу для дошкольных учреждений и школ. Внедрить ежегодное перечитывание Библии. Предусмотреть право отказа.

Отметим, петицию может подать любой желающий, и чтобы Кабмин ее рассмотрел, необходимо набрать не менее 25 000 подписей.

Что говорит закон

Юристы подчеркивают: Конституция Украины четко определяет границы религии в образовании. В ч. 3 ст. 35 говорится: "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная". Более того, если в школе преподается курс "Христианской этики", это должно происходить без проповедей и с согласия родителей. Подобные курсы могут быть только вариативной факультативной составляющей обучения, за исключением учебных заведений, основанных религиозными организациями.

Чем отличается православная Библия от католической

Отметим, христианство включает несколько конфессий, и православие – лишь одна из них. Библии у православных и католиков различаются, и главная разница заключается в составе книг Ветхого Завета:

В православной Библии обычно насчитывается 50 книг Ветхого Завета (39 канонических и 11 неканонических / второканонических).

В католической Библии – 45 книг Ветхого Завета (канонические и 7 второканонических).

"Телеграф" ранее рассказывал об инициативе по изменению слов гимна Украины, автор которой призвал правительство обновить текст государственного символа. В петиции к правительству предлагалось внести соответствующий законопроект в Верховную Раду согласно статье 93 Конституции Украины.