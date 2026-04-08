Народный депутат Николай Княжицкий — о принципе единодушия в Европейском Союзе

Европа снова стоит перед выбором, который уже не раз откладывала. И в этот раз отложить не получится.

Принцип единодушия, который десятилетиями считался гарантией баланса в Европейском Союзе, сегодня превратился в его главную слабость. То, что должно было защищать интересы всех, все чаще используется как инструмент блокировки, торга и откровенного шантажа.

Мы это хорошо знаем из собственной истории – я об этом рассказал с трибуны Верховной Рады в среду, 8 апреля. Когда в XVII веке заключалось Гадячское соглашение – попытка создать федеративную модель сосуществования, – она разрушилась из-за политической воли тех, кто не был заинтересован в сильной и равноправной конструкции. Когда Микола Хвылевый призывал "Геть від Москви – дайош Європу", это закончилось не интеграцией, а репрессиями. Когда Украина стояла в шаге от соглашения с ЕС, Россия сорвала этот процесс, что в конечном итоге привело к Евромайдану.

Что объединяет все эти истории? Одно: любая попытка Украины двигаться в Европу всегда наталкивалась на внешнее сопротивление и внутреннюю слабость самих европейских механизмов.

Сегодня у этой слабости есть конкретное имя – право вето.

В теории оно гарантирует равенство стран. На практике же позволяет отдельным правительствам блокировать решения, важные для всего континента. И что хуже — использовать это как инструмент торга. Не ради принципов, а ради краткосрочных политических или экономических выгод.

Об этом прямо говорит Манфред Вебер: Европа, где отдельные страны могут блокировать решения, становится уязвимой к влиянию Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Украинцы это хорошо понимают. Европа должна избавиться от шантажа политиков типа Виктора Орбана и Роберта Фицо. И осознать, что разрушение ЕС является целью не только России, но и части политического истеблишмента США, что продемонстрировал визит вице-президента Джей Ди Венса.

Украина сегодня платит за европейские ценности самую высокую цену. И одновременно вынуждена ждать, пока кто-то один решит, следует ли двигаться дальше. Это стратегически опасно для самой Европы.

Именно поэтому вопрос отказа от принципа единодушия – это о том, способен ли Европейский Союз действовать как геополитический субъект, а не как клуб с правом блокирования.

Да, переход к голосованию большинством – сложный и политически чувствительный шаг. Но это единственный способ сделать Европу дееспособной.

Америка меняется. Именно поэтому сильная и безопасная Европа возможна только вместе с Украиной. Это сегодня очевидно как никогда.

Источник: блог Николая Княжицкого на OBOZ.UA