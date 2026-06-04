Родители с инвалидностью и мобилизация: как оформить отсрочку и уехать за границу

Для выезда в качестве сопровождения нужны документы об инвалидности и не только

Уехать за границу, сопровождая отца или мать с инвалидностью, может даже военнообязанный. При этом наличие отсрочки необязательно.

Как пояснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристы.UA", для выезда за границу для сопровождения отца/матери с инвалидностью I или II группы нужно иметь:

загранпаспорт

удостоверение, подтверждающее инвалидность

свидетельство о рождении сына

документ, подтверждающий совместное проживание с отцом (это может быть выписка из реестра территориальной общины)/акт ухода

военно-учетный документ сына и если сопровождает отца, то и его.

Однако военнообязанный мужчина, вывозящий отца или мать за границу, не должен находиться в розыске. Юрист Юрий Айвазян отмечает — выехать как сопровождение за границу при наличии статуса "в розыске" не получится.

"Во-первых, старшему сыну необходимо сняться с розыска ТЦК, поскольку при наличии розыска, мужчину доставят в ТЦК прямо из пункта пропуска. Во-вторых, для того, чтобы без проблем добраться до упомянутого пункта пропуска через блок-посты, нужно иметь оформленную отсрочку от призыва по мобилизации", — пишет он в ответ на вопрос, может ли мужчина, находящийся в розыске, при наличии других родственников вывезти отца-инвалида за границу.

Ситуация, с которой обратились к юристам/ Скриншот

Как получить отсрочку, если родители имеют инвалидность

Если у человека есть только один родитель с инвалидностью I или II группы и не имеющий родных совершеннолетних братьев и сестер, отсрочку можно оформить онлайн в приложении Резерв+. После поданного запроса система проверит данные в государственных реестрах, и если нет других данных, отсрочка появится автоматически и будет продолжаться. Обычно для этого требуется от нескольких минут до нескольких часов.

Какие данные должны быть в системе?

данные об инвалидности в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАСС);

в актовом записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если эти данные неактуальны, необходимо обновить и затем подавать документы. В других случаях отсрочка оформляется через ЦНАП. Есть тип отсрочки по семейным обстоятельствам: "постоянно ухаживаете за женой/супругом, родителями, родителями жены/супруга или другими близкими родственниками с инвалидностью I-II группы при отсутствии других трудоспособных держателей".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчин 60+ не могут мобилизовывать на общих основаниях. Они могут иметь годовой контракт с ВСУ, однако есть несколько обязательных условий.