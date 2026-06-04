Не выбрасывайте коробки из-под обуви: вот идеи, как превратить их в полезные вещи для дома (фото)

Это позволяет навести порядок в комнатах совершенно бесплатно

Коробки из-под обуви, обычно накапливающиеся на шкафах или сразу после покупки отправляются в помойку. Но они могут стать настоящим кладом для дома.

Эксперты и пользователи соцсетей делятся 9 простыми и бюджетными идеями, как подарить коробкам из-под обуви вторую жизнь. Об этом пишет losandes.

Органайзер для ящиков: Если коробку разрезать или разделить на перегородки, она станет идеальным местом для аккуратного хранения нижнего белья, носков или мелких аксессуаров.

Коробка для хранения нижнего белья. Фото — Искусственный интеллект

Хранение кабелей и зарядных устройств: Провода, вечно путающиеся на рабочем столе, можно спрятать в отдельную коробку, упорядочив электронику.

Хранение кабелей. Фото Искусственный интеллект

Домашние подставки для журналов: Сделав косой срез сбоку и оклеив коробку декоративной бумагой, вы получите удобный вертикальный накопитель для журналов, папок или каталогов.

Документы, журналы в коробке из-под обуви. Фото — Искусственный интеллект

Контейнеры для игрушек: Родители часто используют такие коробки в детских комнатах, чтобы привести в порядок мелкие конструкторы, машинки или детали игр.

Хранение игрушек

Декоративные коробки: Если выкрасить картон или обтянуть его красивой тканью, коробка превратится в эстетический элемент интерьера для открытых полок или спальни.

Если выкрасить картон или обтянуть его красивой тканью, коробка превратится в эстетический элемент интерьера для открытых полок или спальни. Мини-грядки: Некоторые используют коробки как временные контейнеры (раздатели) для выращивания рассады или зелени на подоконнике.

Рассада в коробках из-под обуви. Фото — Искусственный интеллект

Папки для документов: В них очень удобно архивировать бумаги, квитанции и сортировать важную домашнюю документацию.

В них очень удобно архивировать бумаги, квитанции и сортировать важную домашнюю документацию. Кухонные органайзеры: Такие емкости подойдут для хранения специй в пакетиках, кулинарных рецептов, порционного чая или мелких кухонных принадлежностей.

Такие емкости подойдут для хранения специй в пакетиках, кулинарных рецептов, порционного чая или мелких кухонных принадлежностей. Домики для маленьких любимцев: Уложив внутрь мягкое одеяло или маленькую подушку, из коробки можно создать уютное укрытие для котенка или других небольших домашних животных.

Домик для животных. Фото Искусственный интеллект

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