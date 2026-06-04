Не выбрасывайте коробки из-под обуви: вот идеи, как превратить их в полезные вещи для дома (фото)
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Это позволяет навести порядок в комнатах совершенно бесплатно
Коробки из-под обуви, обычно накапливающиеся на шкафах или сразу после покупки отправляются в помойку. Но они могут стать настоящим кладом для дома.
Эксперты и пользователи соцсетей делятся 9 простыми и бюджетными идеями, как подарить коробкам из-под обуви вторую жизнь. Об этом пишет losandes.
- Органайзер для ящиков: Если коробку разрезать или разделить на перегородки, она станет идеальным местом для аккуратного хранения нижнего белья, носков или мелких аксессуаров.
- Хранение кабелей и зарядных устройств: Провода, вечно путающиеся на рабочем столе, можно спрятать в отдельную коробку, упорядочив электронику.
- Домашние подставки для журналов: Сделав косой срез сбоку и оклеив коробку декоративной бумагой, вы получите удобный вертикальный накопитель для журналов, папок или каталогов.
- Контейнеры для игрушек: Родители часто используют такие коробки в детских комнатах, чтобы привести в порядок мелкие конструкторы, машинки или детали игр.
- Декоративные коробки: Если выкрасить картон или обтянуть его красивой тканью, коробка превратится в эстетический элемент интерьера для открытых полок или спальни.
- Мини-грядки: Некоторые используют коробки как временные контейнеры (раздатели) для выращивания рассады или зелени на подоконнике.
- Папки для документов: В них очень удобно архивировать бумаги, квитанции и сортировать важную домашнюю документацию.
- Кухонные органайзеры: Такие емкости подойдут для хранения специй в пакетиках, кулинарных рецептов, порционного чая или мелких кухонных принадлежностей.
- Домики для маленьких любимцев: Уложив внутрь мягкое одеяло или маленькую подушку, из коробки можно создать уютное укрытие для котенка или других небольших домашних животных.
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