В Украине начнут считать пенсии иначе: что изменится с августа и на что это повлияет

Пенсионный фонд будет помогать гражданам искать утраченные или архивные документы

В Украине изменят порядок подсчета трудового стажа. С августа 2026 года украинцам будут засчитывать работу даже при отсутствии уплаты ЕСВ.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Новые правила

Как было раньше

Если гражданин работал и получал зарплату, неуплата ЕСВ могла лишить его необходимых лет стажа для выхода на пенсию.

Что изменится

В августе 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX. Он позволяет засчитывать подобные "проблемные" периоды в пенсионный стаж, даже если в бюджет не поступали страховые взносы.

Есть условие

Важно: период зачтут только в том случае, если работодатель официально начислял зарплату и своевременно передавал отчеты налоговой. Иными словами, государству необходимы документальные доказательства начисления взносов, пусть даже они и не дошли до бюджета.

Что с размером выплат

Новые правила помогут выйти на пенсию вовремя, но не увеличат её размер. При расчете суммы учтут только месяцы с реальными выплатами в бюджет, поэтому "проблемные" периоды на размер пенсии не повлияют.

Также Пенсионный фонд будет помогать гражданам искать утраченные или архивные документы о работе и заработке.

Пенсия в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что Пенсионный фонд не успевает своевременно оцифровать все трудовые книжки украинцев.