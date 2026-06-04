В Украине начнут считать пенсии иначе: что изменится с августа и на что это повлияет
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Пенсионный фонд будет помогать гражданам искать утраченные или архивные документы
В Украине изменят порядок подсчета трудового стажа. С августа 2026 года украинцам будут засчитывать работу даже при отсутствии уплаты ЕСВ.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Новые правила
Как было раньше
Если гражданин работал и получал зарплату, неуплата ЕСВ могла лишить его необходимых лет стажа для выхода на пенсию.
Что изменится
В августе 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX. Он позволяет засчитывать подобные "проблемные" периоды в пенсионный стаж, даже если в бюджет не поступали страховые взносы.
Есть условие
Важно: период зачтут только в том случае, если работодатель официально начислял зарплату и своевременно передавал отчеты налоговой. Иными словами, государству необходимы документальные доказательства начисления взносов, пусть даже они и не дошли до бюджета.
Что с размером выплат
Новые правила помогут выйти на пенсию вовремя, но не увеличат её размер. При расчете суммы учтут только месяцы с реальными выплатами в бюджет, поэтому "проблемные" периоды на размер пенсии не повлияют.
Также Пенсионный фонд будет помогать гражданам искать утраченные или архивные документы о работе и заработке.
Напомним, ранее мы писали о том, что Пенсионный фонд не успевает своевременно оцифровать все трудовые книжки украинцев.