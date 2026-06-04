Если других билетов не было: высадят ли вас из детского купе, если вы без ребенка

В социальных сетях обсуждают важный вопрос

В поездах "Укрзализныци" для комфорта младших пассажиров существуют детские вагоны. В них, согласно правилам перевозчика, могут ездить взрослые, которые путешествуют с детьми до 14 лет.

В социальной сети Threads компании задали актуальный в период отпусков вопрос — можно ли купить билет в детский вагон и ехать без ребенка, если, к примеру, места в обычных вагонах заняты. В комментариях под постом пользователи ответили, что для женщин якобы такой вариант доступен.

Другие же говорят, что не смогли купить билет только для взрослого в детский вагон.

"Многие говорили, кто покупал билет в детский вагон, что всех пустили. Главное — женщина, а не мужчина"

"Были единственные свободные билеты в детском купе, но я в приложении не смогла их взять. если не выбирала ребенка, меня на пропускало дальше"

Комментарии в соцсети

Некоторые, напротив, возмущены тем, что взрослые пытаются нарушать правила. Детский вагон создан с целью безопасности и комфорта. Но если туда будут пропускать каждого, тогда вагон просто превратится в обычный.

"Просто интересно. Людям так в кайф ломать правила, установленные для комфорта и безопасности – их же, просто в других обстоятельствах?"

"По правилам не должны пускать. А дальше уже человеческий фактор"

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Стоит отметить, что технически "УЗ" не блокирует продажу билета без ребенка в детский вагон, так как, к примеру, дети до пяти лет могут ехать без отдельного билета. Таким образом, взрослый берет билет только на себя.

Однако проводник в праве отказать пассажиру в поездке, если тот намерен ехать в детском вагоне самостоятельно, без ребенка. Особенно, если на этот факт пожалуются другие пассажиры.

Во избежание подобных конфликтных ситуаций, лучше покупать билеты в обычные вагоны, если вы путешествуете без ребенка.

Детские вагоны в "Укразлизныце". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Детские вагоны только до 14 лет — украинцы возмущены

В социальных сетях пользователи негативно высказываются об ограничениях по возрасту в детском вагоне. Украинка привела в пример своего 14-летнего племянника, который уже не смог поехать в детском вагоне.

"Объясните, пожалуйста, почему невозможно приобрести билет в детский вагон для ребенка 14 лет, путешествующего самостоятельно? Мой племянник едет сам из Одессы в Львов, где я его встречу. Именно поэтому мы хотели приобрести билет в детский вагон, чтобы ребенку было спокойнее и безопаснее в пути. В 14 лет ребенок все еще несовершеннолетний, и в подобных ситуациях возможность ехать именно в детском вагоне была бы очень важна для безопасности и комфорта", — обратилась она к "Укрзализныце".

В компании объясняют, что согласно статье 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. Согласно действующим нормам, детские вагоны предназначены прежде всего для перевозки пассажиров с детьми только до 14 лет.

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Еще один актуальный вопрос касался общей поездки с детьми 4, 5 и 14 лет. Женщина поинтересовалась, как ей ехать, если старшего ребенка не пропустят в детский вагон. Она объяснила, что на сайте невозможно взять билет на ребенка от 14 лет.

"Так же само я пыталась купить билеты в женское купе, но из-за того, что у меня трое сыновей и одной из них 14 лет, я не смогла взять себе билет", — пишет она.

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Другие же просят, чтобы в компании изменили правила насчет возраста.

"Чтоб ребенок в 14 лет мог спокойно поехать в детском вагоне. Это окей, что не сразу все продумано, имеет пространство для развития", — пишут в комментариях.

На это в "Укрзализныце" ответили, что компания не меняет правила перевозок и Семейный кодекс.

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Что известно о детских вагонах "Укрзализныци"

Их запустили в августе 2024 года, до этого отдельных вагонов для малышей в Украине не было. Сейчас детские вагоны находятся в составе поездов, курсирующих из Харькова, Днепра, Одессы, Киева и т.д. Эти вагоны не только украшены яркими элементами и активностями для малышей, но и обладают рядом очень удобных обновлений.

Детский вагон

Особенности детских вагонов:

пандусы для колясок и дополнительное освещение при входе;

увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой для защиты от падения;

туалет оснащен дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком, специальными детскими накладками на унитаз;

детское меню от Евгения Клопотенко – безопасное, вкусное и из натуральных украинских продуктов;

в вагонах есть подогреватели детского питания;

пристежной манеж

Детский вагон

Цена на билеты в детские вагоны стандартная, как и для других фирменных вагонов 1 класса. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Детские билеты по льготному тарифу оформляются для пассажиров, которым не исполнилось 14 лет.

Детский вагон

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинку поразил детский вагон "Укрзализныци".