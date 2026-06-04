Жара резко ворвется в Запорожье? Когда в город может прийти настоящее лето
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В Запорожье ожидается стремительное потепление. После недель температурных качелей в город уже на днях может прийти настоящая летняя жара.
Об этом свидетельствует прогноз системы WeatherNext 2 от Google.
Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".
По данным сервиса, текущий период умеренного тепла сменится резким и мощным скачком температур. Перелом ожидается уже 5 июня, когда столбики термометров поползут вверх (до +27 градусов). При этом потепление не будет временным: искусственный интеллект прогнозирует до +34 градусов уже в начале следующей недели (8–10 июня).
О резком потеплении также предупреждают и специалисты "Укргидрометцентра". По их мнению, оно начнется с 5 июня (+25 градусов) и будет продолжаться в последующие дни — до +27 градусов к 13 июня.
Жаркие дни прогнозирует и сервис Meteofor — до +29 градусов к 7 июня. Однако по данным этого ресурса, погоду могут подпортить дожди, которые будут "сбивать" температуру до +27…+25 градусов в последующие дни.
Напомним, ранее мы писали о том, какой погоды ждать в Украине осенью.