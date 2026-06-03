Счет на сотни: сколько украинцев депортировали из Польши с начала года

Десятки украинцев пытались попасть к соседям незаконно

За первые три месяца 2026 года Польша обязала покинуть свою территорию 610 граждан Украины. Эту информацию "Телеграф" получил от Пограничной службы страны.

"В польской правовой терминологии депортированным лицом считается иностранец, в отношении которого было вынесено и исполнено решение об обязательстве покинуть территорию Республики Польша", — пояснили нашему изданию в ведомстве.

Среди оснований, по которым может быть вынесено такое решение, там назвали "соображения национальной обороны или безопасности, защиту общественной безопасности и общественного порядка, а также интересы Республики Польша"

На втором месте по количеству депортаций – граждане Грузии – 468; и Колумбии — 295.

Девять украинцев были выдворены из страны по процедуре реадмиссии — это принудительное возвращение в страну происхождения или транзита лиц без гражданства либо тех, кто нарушил миграционное законодательство

Всего в первом квартале этого года в Польшу въехало 1,8 млн. граждан Украины. Всего 4,1 тыс. украинцев отказали во въезде.

Пограничниками было обнаружено 689 граждан, пытавшихся пересечь границу незаконно. 584 из них пытались попасть в соседнее государство с территории Германии.

74 украинца пытались воспользоваться поддельными документами, необходимыми для пребывания на польской территории.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда ЕС вынесет решение о продлении временной защиты граждан Украины.