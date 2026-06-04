Историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко специально для "Телеграфа" высказался об обострении исторических споров между Украиной и Польшей вокруг УПА и отметил важность сбалансированного диалога по общей истории

Тема УПА периодически актуализируется среди польского политикума. Этот вопрос подогревают националистические силы и некоторые из тех, кто связан с Россией, однако это скрывает. К сожалению, польский парламент практически криминализировал деятельность УПА. Слушать о том, что официальная Варшава в 1938-39 годах дала распоряжение по полонизации издавна украинской Волыни и вытеснения из края всего украинского никто не хочет. На самом деле, это уже политика фашистского характера. Польша сама пострадала от нацистов и фактически хотела сделать местное польское население инструментом полонизации. Которое потом за такую политику и пострадало.

Однако как реагировать? Нам нельзя терять Польшу как союзника. Поэтому рекомендовал бы в такой ситуации пока воздержаться от присвоения украинским военным подразделениям названия о героях УПА. Между тем парламенту начать работу по признанию чрезвычайных притеснений украинского населения от Первой и Второй Речи Посполитой. В результате позорного отношения к украинцам их погибло во время польского правления в десять раз больше, чем во время Волынской трагедии. Законом криминализировать положительные упоминания о Первой и Второй Речи Посполитой. Если Варшава не хочет, чтобы такой закон действовал, пусть рассмотрит возможность существенного изменения положений своего закона об оценке деятельности УПА.