Украинский гигант узнал имя нового соперника: от боя с ним отказались экс-оппоненты Усика
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Поражений не знает и соперник нашего боксера
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий узнал имя своего следующего соперника. Он выйдет в ринг против Гранита Шалы из Германии.
Об этом сообщили на странице компании AGON Sports&Events в социальных сетях. Поединок запланирован на 13 апреля в Берлине.
Боксеры поспорят в ринге за вакантный титул чемпиона по версии EBU. Интересно, что в свое время от боя с Шалой отказались Джо Джойс и Даниэль Дюбуа — бывшие соперники нашего чемпиона Александра Усика.
Что касается Захожего, то он свой последний бой на профессиональном ринге провел в марте 2023 года, добыв досрочную победу над Мухаммедом Али Дурмазом. Всего на счету украинца 18 поединков и ни одного поражения. 14 раз он досрочно завершал свои бои.
Немец Гранит Шала также является пока еще непобежденным представителем супертяжелого веса. На его счету 15 победных боев при пяти нокаутах.
Интересно, что в свое время Захожий был спарринг-партнером Владимира Кличко, Александра Усика и Франсиса Нганну. При росте в 207 см и отличных физических данных он регулярно вызывался в лагеря звездных боксеров.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в свое время Захожий отказался от боя с российским боксером.