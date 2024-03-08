Украинский гигант узнал имя нового соперника: от боя с ним отказались экс-оппоненты Усика

Поражений не знает и соперник нашего боксера

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий узнал имя своего следующего соперника. Он выйдет в ринг против Гранита Шалы из Германии.

Об этом сообщили на странице компании AGON Sports&Events в социальных сетях. Поединок запланирован на 13 апреля в Берлине.

Боксеры поспорят в ринге за вакантный титул чемпиона по версии EBU. Интересно, что в свое время от боя с Шалой отказались Джо Джойс и Даниэль Дюбуа — бывшие соперники нашего чемпиона Александра Усика.

Что касается Захожего, то он свой последний бой на профессиональном ринге провел в марте 2023 года, добыв досрочную победу над Мухаммедом Али Дурмазом. Всего на счету украинца 18 поединков и ни одного поражения. 14 раз он досрочно завершал свои бои.

Захожий в последнем бою нокаутировал соперника ударом в печень

Немец Гранит Шала также является пока еще непобежденным представителем супертяжелого веса. На его счету 15 победных боев при пяти нокаутах.

Видео последнего боя с участием Шалы

Интересно, что в свое время Захожий был спарринг-партнером Владимира Кличко, Александра Усика и Франсиса Нганну. При росте в 207 см и отличных физических данных он регулярно вызывался в лагеря звездных боксеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в свое время Захожий отказался от боя с российским боксером.