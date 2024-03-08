Український гігант дізнався ім’я нового суперника: від бою з ним відмовилися екс-опоненти Усика

Поразок не знає і суперник нашого боксера

Український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий дізнався про ім’я свого наступного суперника. Він вийде у ринг проти Граніта Шали з Німеччини.

Про це повідомили на сторінці компанії AGON Sports&Events у соціальних мережах. Поєдинок заплановано на 13 квітня у Берліні.

Боксери посперечаються у рингу за вакантний титул чемпіона за версією EBU. Цікаво, що свого часу від бою з Шалою відмовилися Джо Джойс та Даніель Дюбуа – колишні суперники нашого чемпіона Олександра Усика.

Щодо Захожого, то він свій останній бій на професійному рингу провів у березні 2023 року, здобувши дострокову перемогу над Мухаммедом Алі Дурмазом. Загалом на рахунку українця 18 поєдинків та жодної поразки. 14 разів він достроково завершував бої.

Захожий в останньому бою нокаутував суперника ударом у печінку

Німець Граніт Шала також є поки що непереможеним представником надважкої ваги. На його рахунку 15 переможних боїв за п’яти нокаутів.

Відео останнього бою за участю Шали

Цікаво, що свого часу Захожий був спаринг-партнером Володимира Кличка, Олександра Усика та Франсіса Нганну. При зростанні 207 см і відмінних фізичних даних він регулярно викликався в табори зіркових боксерів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свого часу Захожий відмовився від бою з російським боксером.