У фермеров сложности с капустой: цены упали, что будет дальше

Качество такого продукта постепенно ухудшается

Некоторые популярные продукты к концу февраля начали понемногу падать в цене. В частности стоимость белокочанной капусты за одну неделю снизилась на 20% и есть вероятность, что такая тенденция сохранится в дальнейшем.

Как говорят аналитики проекта EastFruit, этот овощ подешевел из-за того, что на украинском рынке увеличилось предложение со стороны производителей, сдерживавших продажу капусты. Они аргументировали это тем, что ожидали более высоких цен.

Пока белокочанная капуста в Украине стоит 6-10 гривен, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

По словам операторов рынка, снижение цен на капусту также обусловлено снижением продаж в оптовых и розничных сетях и стремительным ухудшением качества хранящегося в открытых хранилищах овоща. Поэтому эти факторы могут негативно отразиться на дальнейших ценах.

"Однако, отметим, что, несмотря на снижение цен, сейчас цена на капусту в Украине в среднем на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года", — резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких украинских магазинах можно выгоднее всего купить булгур.