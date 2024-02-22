У фермерів складнощі з капустою: ціни впали, що буде надалі

Якість такого продукту поступово погіршується

Деякі популярні продукти під кінець лютого почали потрохи падати в ціні. Зокрема вартість білокачанної капусти за один тиждень знизилась на 20% і є ймовірність, що така тенденція збережеться надалі.

Як кажуть аналітики проєкту EastFruit, цей овоч здешевшав через те, що на українському ринку збільшилась пропозиція з боку виробників, які стримували продаж капусти. Вони аргументували це тим, що очікували вищих цін.

Наразі білокачанна капуста в Україні коштує 6-10 гривень, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами операторів ринку, знижування цін на капусту також зумовлено зниженням продаж в гуртових та роздрібних мережах і стрімким погіршенням якості овочу, який зберігається у відкритих сховищах. Тому ці фактори можуть негативно вплинути на подальші ціни.

"Проте, зазначимо, що, попри зниження цін, наразі ціна на капусту в Україні в середньому на 11% вища, ніж в аналогічний період минулого року", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких українських магазинах можна найвигідніше купити булгур.