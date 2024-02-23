"Для бюджета выгоднее более высокий курс": что будет с долларом в Украине в марте

На показатели повлияет финподдержка

До конца февраля на валютном рынке маловероятно большое подорожание доллара. Такая ситуация прогнозируется и весной — курс будет держаться около отметки 38 гривен.

Как прогнозирует экономический эксперт Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, Евросоюз и МВФ в марте предоставят Украине деньги, которые повлияют на улучшение платежного баланса. А Нацбанк, в свою очередь, может уменьшить международные резервы на 2 млрд долларов в месяц.

По его словам, курс доллара в марте не будет претерпевать больших изменений, но для бюджета страны все равно выгоднее увеличенные показатели.

"Скорее всего, есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну", — резюмирует Монин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 февраля

По данным портала Минфин, в пятницу, 23 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,30 грн (покупка) и 38,80 (продажа). Наличный курс — 38,47 (покупка) и 38,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,48 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли украинцам курс доллара в 39 гривен в ближайшее время.