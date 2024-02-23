Укр

"Для бюджета выгоднее более высокий курс": что будет с долларом в Украине в марте

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото zn.ua

На показатели повлияет финподдержка

До конца февраля на валютном рынке маловероятно большое подорожание доллара. Такая ситуация прогнозируется и весной — курс будет держаться около отметки 38 гривен.

Как прогнозирует экономический эксперт Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, Евросоюз и МВФ в марте предоставят Украине деньги, которые повлияют на улучшение платежного баланса. А Нацбанк, в свою очередь, может уменьшить международные резервы на 2 млрд долларов в месяц.

По его словам, курс доллара в марте не будет претерпевать больших изменений, но для бюджета страны все равно выгоднее увеличенные показатели.

"Скорее всего, есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну", — резюмирует Монин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 февраля

По данным портала Минфин, в пятницу, 23 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,30 грн (покупка) и 38,80 (продажа). Наличный курс — 38,47 (покупка) и 38,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,48 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли украинцам курс доллара в 39 гривен в ближайшее время.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара