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"Для бюджету є вигіднішим вищий курс": що буде з доларом в Україні у березні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото zn.ua

На показники вплине фінпідтримка

До кінця лютого на валютному ринку малоймовірне велике здорожчання долара. Така ситуація прогнозується і навесні — курс триматиметься біля позначки 38 гривень.

Як прогнозує економічний експерт Данило Монін у коментарі для 24 Каналу, Євросоюз та МВФ у березні нададуть Україні гроші, які вплинуть на по покращення платіжного балансу. А Нацбанк, своєю чергою, може зменшити міжнародні резерви на 2 млрд доларів на місяць.

За його словами, курс долара у березні не зазнає великих змін, але для бюджету країни все одно вигідніші збільшені показники.

"Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну", — резюмує Монін.

Курс долара в Україні станом на 23 лютого

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 23 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,30 грн (купівля) та 38,80 (продаж). Готівковий курс — 38,47 (купівля) та 38,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,48 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати українцям курс долара в 39 гривень найближчим часом.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара