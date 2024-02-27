Регистрация продлится до середины марта: кому из семей в Украине выплатят помощь
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Заявление может подать одно лицо
Различные международные организации продолжают выплачивать в Украине денежные помощи. Одна из таких заявила о проведении регистрации на выплату жителям Ореховского городского территориального общества Запорожской области.
Как сообщают на странице CARE.Ukraine, совместно с Консорциумом реагирования они будут осуществлять начисления в размере 3 600 гривен в три месяца для каждого члена семьи. Помощь в сумме 10 800 выплатится одним платежом.
На такую помощь рассчитывают местные семьи и ВПЛ, зарегистрированные в общине. Главными условиями для получения выплаты является то, чтобы они не имели средств от других организаций и отвечали следующим критериям уязвимости:
- семьи с людьми, страдающими хроническими заболеваниями и/или нуждающимися в дорогостоящем лечении или уходе;
- семьи с беременными или женщинами с детьми до 2-х лет;
- семьи с тремя и более детьми;
- семьи с людьми с инвалидностью 1 и 2 группы, включая детей с инвалидностью до 18 лет или с инвалидностью с детства;
- семьи с родителями-одиночками;
- пожилые люди;
- семьи, в которых частично или полностью повреждено жилье в результате военных действий.
Необходимые документы и где будет проходить регистрация на выплату
Для регистрации понадобится показать пакет документов:
- паспорт;
- ИНН;
- справку ВПЛ;
- свидетельство о рождении детей;
- документы, подтверждающие статус – удостоверения, справки о заболевании, инвалидности и т.п.;
- банковские реквизиты – IBAN номер.
Заявление на помощь может подать один человек за всех членов семьи в городе Орехов с 28 февраля по 15 марта. Если появятся дополнительные вопросы, то можно узнать подробную информацию по номеру 0 800 300 960.
Следует отметить, что о месте и времени регистрации жители общины получат индивидуальные сообщения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируется увеличение выплаты для ВПЛ.