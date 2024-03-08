Получение траншей повлияет на курс в Украине: что будет с долларом до конца 2024 года

В течение года в страну должна поступить финпомощь

В течение марта эксперты прогнозируют умеренные курсовые колебания, но гривна в дальнейшем будет постепенно обесцениваться. Среднегодовые показатели американской валюты составят 39 гривен, а в конце года доллар может подорожать до 40-41 гривны.

Как пишет издание "Экономическая правда", факторы на валютном рынке, из-за которых колеблется доллар, продолжают влиять на курс, который покупают физические лица. В прошлом году эти два сегмента вместе были недоступны.

По данным, на показатели в большей степени будет влиять международная помощь, ведь в Украину ожидается поступление первого транша в размере 4,5 млрд евро или 4,9 млрд долларов в пределах Ukraine Facility и второго — от МВФ в сумме 900 млн долларов.

"Получение этих средств поможет снять психологическое давление на гривну, но и может увеличить спрос на валюту из-за финансирования отложенных бюджетных расходов. Несмотря на это, опрошенные ЭП аналитики не прогнозируют резких скачков курса доллара в марте, хотя в долгосрочной перспективе гривна будет постепенно девальвировать", — говорится в издании.

По прогнозам, среднегодовой курс доллара будет составлять 39 гривен, но к концу 2024 года валюта может подорожать до 40-41 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 марта

По данным портала Минфин, в пятницу, 8 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,10 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,38 (покупка) и 38,47 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,08.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара в Украине в конце этого года.