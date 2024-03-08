Отримання траншів вплине на курс в Україні: що буде з доларом до кінця 2024 року

Протягом року в країну має надійти фіндопомога

Протягом березня експерти прогнозують помірні курсові коливання, але гривня надалі поступово буде знецінюватись. Середньорічні показники американської валюти складатимуть 39 гривень, а наприкінці року долар може подорожчати до 40-41 гривні.

Як пише видання "Економічна правда", фактори на валютному, через які коливається долар, надалі продовжують впливати на курс, який купують фізичні особи. Торік ці два сегменти разом були не доступні.

За даними, на показники більшою мірою впливатиме міжнародна допомога, адже в Україну очікується надходження першого траншу в розмірі 4,5 млрд євро або 4,9 млрд доларів в межах Ukraine Facility та другого — від МВФ в сумі 900 млн дол.

"Отримання цих коштів допоможе зняти психологічний тиск на гривню, але і може збільшити попит на валюту через фінансування відкладених бюджетних видатків. Попри це, опитані ЕП аналітики не прогнозують різких стрибків курсу долара в березні, хоча в довгостроковій перспективі гривня поступово девальвуватиме", — мовиться у виданні.

За прогнозами, середньорічний курс долара становитиме 39 гривень, але до кінця 2024 року валюта може здорожчати до 40-41 гривні.

Курс долара в Україні станом на 8 березня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 8 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,60 (продаж). Готівковий курс — 38,38 (купівля) та 38,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,08.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні наприкінці цього року.