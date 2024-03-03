Доллар по 41? Украинцам рассказали, чего ждать от курса до конца 2024 года

Экономический эксперт дал прогноз до конца года

Ситуация на валютном рынке Украины до конца 2024 года кардинально не изменится. Хотя правительство предполагает, что к концу года доллар будет по 41 гривне, но эти ожидания слишком пессимистичны.

Такой прогноз до конца года сделал экономический эксперт Денис Безлюдько в интервью "Мы-Украина". Он уверен, что необходимо рассчитывать на более низкий среднегодовой курс доллара. Если в прошлом году было 36,3 грн, то в этом году можно ожидать примерно 37,5 грн.

"По прогнозам Кабмина, они ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону — у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего" — сказал Безлюдько.

Кроме того, к концу года можно выйти на курс доллара в 40 гривен. В то же время есть факторы, которые помогут укрепиться украинской гривне. Им может стать возврат валютной выручки, которой сейчас загорелся Национальный банк Украины.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 3 марта, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 38 гривен (покупка) и 38,55 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,04.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с долларом в период с 4 по 10 марта в Украине. Эксперт Тарас Лесовой озвучил свой прогноз.