10 или 20 тыс грн пострадавшим от войны бойцам: какой город насчитает выплату

Эта выплата предусмотрена в одном городе

Военным, получившим ранения, контузию, увечье, травму или заболевание, должны выплатить определенные помощи. Разница между суммами составляет 10 тысяч гривен.

Как говорится на сайте Ровенского городского совета, почти 684 тысячи гривен распределят между 33 такими военнослужащими. На 20 и 10 тысяч гривен имеют право и другие бойцы, если они пострадали во время служебного долга.

Кому начислят материальную помощь в Ровно

22 военнослужащим, получившим ранения, контузию, увечье, травму — в размере 20000,00 грн;

11 военнослужащим, получившим заболевание – в размере 10000,00 грн.

На сайте напоминают, что получить такую выплату могут и другие военные и их представители, проживающие в Ровенской городской территориальной общине, зарегистрированные в г. Ровно и пгт Квасилов. Для этого нужно собрать 9 документов.

Необходимые официальные бумажки:

паспорт или ID – карточку и их копии;

справку о присвоении идентификационного номера физического лица налогоплательщика и его копии;

документ, подтверждающий факт регистрации места жительства на территории Ровенского городского территориального общества по состоянию на дату обращения и на дату введения в Украине военного положения (24.02.2022), и его копию;

документ из медицинского учреждения о полученных ранениях, контузиях, увечьях, травмах, заболеваниях при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины после введения в Украине военного состояния 24.02.2022, и их копию;

документ, подтверждающий факт участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины (при наличии);

документы, подтверждающие регистрацию последнего места жительства в г. Ровно или пгт Квасилов и фактическое проживание на территории Ровенской городской территориальной общины (адресная карточка, справка ОСМД, акт и т.п.);

справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица в Ровенском городском территориальном сообществе и его копию (для ВПЛ);

другие документы, подтверждающие принадлежность к лицам, имеющим право на получение материальной помощи и их копии;

реквизиты расчетного счета, открытого в учреждении банка

Такое начисление производится единовременно за счет городского бюджета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинскому военному получить деньги, предусмотренные ему из-за ранений.