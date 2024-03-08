10 або 20 тис грн бійцям, що постраждали від війни: яке місто нарахує виплату

Ця виплата передбачена в одному місті

Військовим, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травму чи захворювання, мають виплатити певні допомоги. Різниця між сумами складає 10 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті Рівненської міської ради, майже 684 тисяч гривень розподілять між 33 такими військовослужбовцями. На 20 та 10 тисяч гривень мають право й інші бійці, якщо вони постраждали під час службового обов'язку.

Кому нарахують матеріальну допомогу в Рівне

22 військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травму — в розмірі 20000,00 грн;

11 військовослужбовцям, які отримали захворювання – в розмірі 10000,00 грн.

На сайті нагадають, що отримати таку виплату можуть і інші військові та їх представники, що проживають у Рівненській міській територіальній громаді, які зареєстровані в м. Рівному та смт Квасилів. Для цього треба зібрати 9 документів.

Необхідні офіційні папірці:

паспорт чи ID – картку та їх копії;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків та його копію;

документ, підтверджуючий факт реєстрації місця проживання на території Рівненської міської територіальної громади станом на дату звернення та на дату введення в Україні воєнного стану (24.02.2022), та його копію;

документ з медичного закладу про отримані поранення, контузії, каліцтва, травми, захворювання під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України після введення в Україні воєнного стану 24.02.2022, та його копію;

документ, підтверджуючий факт участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (за наявності);

документи, що підтверджують реєстрацію останнього місця проживання в м. Рівному або смт Квасилів та фактичне проживання на території Рівненської міської територіальної громади (адресна картка, довідка ОСББ, акт тощо);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в Рівненській міській територіальній громаді та її копію (для ВПО);

інші документи, що підтверджують належність до осіб, які мають право на отримання матеріальної допомоги та їх копії;

реквізити розрахункового рахунку, відкритого в установі банку.

Таке нарахування здійсниться одноразово коштом міського бюджету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українському військовому отримати гроші, які передбачені йому через поранення.