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Андрей Табалов: Болгария готова расширять торговлю с украинскими производителями молочной продукции

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Форум в Болгарии был плодотворным для представителей Украины
Форум в Болгарии был плодотворным для представителей Украины

Украинская молочная продукция может быть представлена на рынках Европы

Чтобы украинская молочная продукция была шире представлена на европейских рынках, важно развивать горизонтальные связи и сотрудничества на уровне бизнес-ассоциаций.

Об этом заявил глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов по результатам посещения бизнес-форума в Софии, который 25 апреля 2024 года организовали Торгово-промышленные палаты Украины и Болгарии при поддержке Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.

Это мероприятие стало первым украино-болгарским форумом, который провели во время полномасштабной войны. Среди участников — 150 представителей украинских и болгарских компаний, дипломаты и члены правительства.

Как отметил Андрей Табалов, украинская молочная продукция интересна рынку Болгарии, поэтому местные компании проявляют готовность расширять ассортимент украинских товаров.

"В Болгарии у местного рынка молочных товаров еще есть потенциал для роста. Для украинских производителей он также может быть интересен. Во время бизнес-форума мы обсуждали эти вопросы с представителями профильного министерства, а также Торгово-промышленной палаты Болгарии. В то время как Польша не очень рада молочной продукции из Украины, Болгария готова с нами работать. Украина может рассматривать молочный рынок Болгарии как очень перспективный. Все это налоги, рабочие места, валютная выручка, которая приходит в Украину", — сказал Андрей Табалов.

Украинская молочная продукция может быть представлена на европейских рынках.

"Поездки очень важны для продвижения молочной индустрии, для продвижения концепции инвестирования в украинское производство. Благодаря таким мероприятиям бизнес может находить новых клиентов, вести прямые переговоры с дистрибьюторами и производителями, налаживать горизонтальные связи и быть готовым в будущем к открытию границ со странами ЕС", — подчеркнул глава Евроинтеграционного комитета СМПУ.

Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков во время форума поблагодарил участников и партнеров за сотрудничество: "Болгария сейчас исключительно важный экономический партнер для Украины. Особенно для экспортеров, которые нуждаются в портах… Сейчас наша общая цель — заложить на будущее, на десятилетие новую логистику", — сказал Г. Чижиков.

Участие в мероприятии приняли:

  • Юлия Свириденко, первый премьер-министр Украині, министр экономики Украины д-р
  • Росен Карадимов, министр инноваций и развития /TBC/ Болгарии
  • Иорданка Чобанова, Ph.D., Председатель Представительства Европейской Комиссии в Болгарии
  • Цветан Симеонов, президент Болгарской торгово-промышленной палаты
  • Бойко Таков, исполнительный директор Болгарского агентства содействия малым и средним предприятиям
  • Тарас Качка, заместитель Министра экономики Украины – Торговый представитель Украины /онлайн/
  • Олеся Илащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Болгарии
  • Александр Мельниченко, и.о. исполнительного директора UkraineInvest
Теги:
#Украина #Болгария #Форум #Молочная продукция