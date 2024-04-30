Андрей Табалов: Болгария готова расширять торговлю с украинскими производителями молочной продукции

Украинская молочная продукция может быть представлена на рынках Европы

Чтобы украинская молочная продукция была шире представлена на европейских рынках, важно развивать горизонтальные связи и сотрудничества на уровне бизнес-ассоциаций.

Об этом заявил глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов по результатам посещения бизнес-форума в Софии, который 25 апреля 2024 года организовали Торгово-промышленные палаты Украины и Болгарии при поддержке Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.

Это мероприятие стало первым украино-болгарским форумом, который провели во время полномасштабной войны. Среди участников — 150 представителей украинских и болгарских компаний, дипломаты и члены правительства.

Как отметил Андрей Табалов, украинская молочная продукция интересна рынку Болгарии, поэтому местные компании проявляют готовность расширять ассортимент украинских товаров.

"В Болгарии у местного рынка молочных товаров еще есть потенциал для роста. Для украинских производителей он также может быть интересен. Во время бизнес-форума мы обсуждали эти вопросы с представителями профильного министерства, а также Торгово-промышленной палаты Болгарии. В то время как Польша не очень рада молочной продукции из Украины, Болгария готова с нами работать. Украина может рассматривать молочный рынок Болгарии как очень перспективный. Все это налоги, рабочие места, валютная выручка, которая приходит в Украину", — сказал Андрей Табалов.

Украинская молочная продукция может быть представлена на европейских рынках.

"Поездки очень важны для продвижения молочной индустрии, для продвижения концепции инвестирования в украинское производство. Благодаря таким мероприятиям бизнес может находить новых клиентов, вести прямые переговоры с дистрибьюторами и производителями, налаживать горизонтальные связи и быть готовым в будущем к открытию границ со странами ЕС", — подчеркнул глава Евроинтеграционного комитета СМПУ.

Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков во время форума поблагодарил участников и партнеров за сотрудничество: "Болгария сейчас исключительно важный экономический партнер для Украины. Особенно для экспортеров, которые нуждаются в портах… Сейчас наша общая цель — заложить на будущее, на десятилетие новую логистику", — сказал Г. Чижиков.

Участие в мероприятии приняли: