Андрей Табалов пригласил в Украину генерального секретаря Европейской молочной ассоциации

Глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов пригласил посетить Украину секретаря Европейской молочной ассоциации (EDA) Александра Антона для заключения соглашения о сотрудничестве между украинской и европейской ассоциациями.

Об этом Андрей Табалов сообщил на своей странице в Facebook.

Встреча с европейским коллегой прошла во время ежегодной Конференции по молочной политике в Брюсселе, которая была организована Европейской молочной ассоциацией (EDA).

В мероприятии приняло участие более 150 руководителей компаний и экспертов молочной отрасли из Европы и других стран.

"Наша украинская делегация поделилась с европейскими коллегами новостями о положении дел в украинском молочном секторе, обсудили также вызовы, с которыми сталкивается отрасль из-за российской агрессии, и потенциал и возможности сотрудничества в рамках Совместного рынка ЕС в будущем", — рассказал Андрей Табалов.

Он также сообщил, что в качестве главы Евроинтеграционного комитета пригласил генерального секретаря EDA Александра Антона посетить Киев 9 мая, в День Европы для торжественного подписания Меморандума о сотрудничестве между Европейской молочной ассоциацией и Союзом молочных предприятий Украины.

"У нас большие планы по трансформации молочной отрасли Украины и приближению ее работы к стандартам ЕС. Такие наши встречи — хорошая возможность улучшить коммуникацию и взаимопонимание с европейскими коллегами", — отметил Андрей Табалов.