Андрей Табалов: За первый месяц сбора на FPV дроны для военных уже собрано 600 000 грн

За первый месяц новой благотворительной акции молочной компании "Волошковое поле" собрано уже 600 тысяч гривен. Эти средства пойдут на закупку FPV дронов для фронта.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов.

"600 000 гривен собрано на FPV дроны всего за один месяц. Такие промежуточные результаты сбора. Напомню, что по условиям акции любую молочную продукцию с маркировкой "Сбор на 100 дронов" от молочной компании "Волошковое поле" вы автоматически присоединяетесь к поддержке украинских военных. Самый легкий способ задонатить существует — поддерживать тех, кто поддерживает своих", — написал Андрей Табалов.

Он добавил, что в благотворительной акции принимает участие продукция ТМ "Волошковое поле" и Первомайского молочноконсервного комбината с легендарной сгущенкой с мальчиком. Также продукция от "Одесского каравая" и хлеб Семейный с молоком от ТМ "Формула вкуса".

Очередная благотворительная акция началась 1 марта и продлится до 31 мая. Закупку дронов проведет Благотворительный фонд семьи Табаловых.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.