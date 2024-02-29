Андрей Табалов: Блокада западной границы сыграла злую шутку над польскими сыроварями и молочниками

Каким был 2023 год для молочной отрасли и что изменилось для переработчиков, как блокирование польской границы повлияло на работу украинских молочных компаний и в каких программах поддержки нуждается отрасль, чтобы украинская продукция была более конкурентной на рынках Европы. Об этом и не только рассказывает в интервью "Телеграф" генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов.

1. Каким по итогам года для компании стал 2023 год?

Если говорить о внутреннем рынке, то по объемам продаж 2023 года был немного лучше, чем 22-й, потому что определенное количество украинцев вернулось в страну. Что касается экспортных рынков, то прошлый год был хуже, потому что, во-первых, ценовая экспортная конъюнктура ухудшилась, во-вторых, блокировка западной границы также сыграла свою роль. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день Украина является нетто-импортером сыров. И, в первую очередь, это касается польских дешевых сыров. Поэтому блокада западной границы сыграла злую шутку и над польскими сыроварями и молочниками. Эффект от этой блокировки, я думаю, ударил больше по Польше, если брать молочный рынок. Но, в любом случае, мы как молочная компания за свободную границу, за то, чтобы товары беспрепятственно курсировали между Европой и Украиной, как об этом было договорено. Таково видение Союза молочных предприятий Украины. Поэтому, по моему мнению, блокировать границу неправильно, тем более заниматься вандализмом и портить частную собственность, не говоря о подыгрыше стране-агрессору.

2. В декабре 2023 года цены на молочные продукты в Украине несколько выросли. Какова возможная ценовая динамика в течение текущего года в среднем по рынку?

Цены на молочные продукты действительно несколько выросли, но гораздо больше возросла стоимость молочного сырья. Самая большая проблема 2023 года – значительный скачок цен на сырое молоко при невозможности адекватно поднять цены на готовую продукцию и получить своевременные расчеты от ритейла. Молочных ферм у нас больше не стало, коров также, наоборот, всего этого стало меньше, и это, конечно, отразилось в цене на молоко, которая с НДС доходила до 18 грн. Это европейская цена, притом что у украинского потребителя нет такой платежеспособности, как у наших европейских друзей. Потому это проблема. И что будет в 24-м году, прогнозировать сложно.

3. Что больше всего сегодня давит на отечественный рынок?

С одной стороны — дефицит качественного сырья и повышение цен, с другой — нежелание торговых сетей повышать цены соразмерно повышению цен на молоко и своевременно платить за готовую продукцию. При том, что за молоко сырье заводы платят за 10 банковских дней, а иногда дают подписку, потому что у аграриев проблема: у них есть убытки на растениеводстве, а доходами от молочного скотоводства их перекрывают. Поэтому мы для них важным источником финансирования. Но нашу платежеспособность, к сожалению, подтачивают несвоевременные платежи ритейла.

4. Какие еще факторы повлияли на уменьшение поставок в ЕС?

Два фактора: первый – блокирование границы, второй – неконкурентные цены. Из-за роста цены на сырое молоко и снижения стоимости биржевых товаров украинская молочная продукция не может конкурировать по цене с аналогичной продукцией в ЕС.

5. Насколько себестоимость тонны украинского молока больше, чем в соседних странах ЕС и как изменить эту ситуацию в Украине? Какие законодательные, регуляторные или налоговые изменения следует внедрять для стимулирования внутреннего производства?

Для завода стоимость молока не больше, она такая же, но разница в том, что платежеспособность украинского потребителя намного меньше, чем в Европе. Себестоимость производимого молока в Украине меньше, но у нас всю цену за молочное сырье платит переработчик, а в Европе фермерам часть стоимости покрывают дотации от правительства. И то, что бастующие фермеры — это показатель того, что им недостаточно. Они постарались — им выплатили еще несколько сотен миллионов или миллиардов. Ну а у нас и в мирное время такого никогда не было. Были определенные дотации, но их то давали, то забирали, то есть никакой системности не было. А сейчас в военное время, так это вообще фантастика.

По поводу того, какие законодательные регуляторные или налоговые изменения нужно внедрять, есть несколько вариантов, и мы об этом говорили на парламентских слушаниях, прошедших недавно в Яготине Киевской области. Есть дотации на голову коров, есть выплаты за строительство молочных ферм, есть дотация за производимый литр молока, что, на мой взгляд, лучше всего. Так как можно расширять, увеличивать количество поголовья, но это поголовье может быть малопродуктивным, поэтому лучше дотировать литр молока.

Мне лично нравится программа, действовавшая до 2017г. схема спецсчетов по НДС, когда мы платили как переработчик за молоко. К примеру, молоко без НДС стоит 15 грн и 18 по НДС. Мы платим хозяйству 18, а оно эти 3 грн. НДС не платит в бюджет, а использует на собственное развитие. И когда эта программа существовала, молочное поголовье как минимум не падало так резко, а в коллективных хозяйствах, то есть в агрофирмах, оно даже росло, и количество ферм росло, и количество поголовья росло. Потому, на мой взгляд, это эффективно. Но, возможно, в идеале нужно делать все: и делать спецрежим, и доплачивать за голову, и компенсировать стоимость постройки молочных ферм, или как минимум вводить льготное кредитование. Потому что с одной стороны молочная ферма сейчас достаточно прибыльное дело, а с другой – все равно это проект с окупаемостью 5 и более лет. Это длинные деньги, а у нас банки финансируют в основном оборотный капитал.

6. Как торговые сети выполняют меморандум с поставщиками пищевой продукции о сроках расчетов?

Есть отдельные сети, которые придерживаются меморандума, есть не соблюдаемые, но мы реально страдаем от нехватки оборотных средств. А самое главное, эти оборотные средства нужны фермерам для того, чтобы покупать нетели и строить новые коровники. Наша молочная компания, например, будет вкладывать почти 2 миллиона долларов в этом году в строительство новых коровников. Это достаточно серьезные деньги. Мы будем кредитоваться и частично будем привлекать свои оборотные средства. Поэтому своевременные расчеты от торговых сетей были бы очень уместны, потому что имитация выполнения меморандума не поможет нам сохранить молочное поголовье, только реальные расчеты за продукцию.

7. Последние два года в Украине уменьшается поголовье скота. Угрожает ли этот спад закрытию отечественных заводов?

Если эта тенденция продолжится, грозит. Более того, есть непрерывная тенденция увеличения импорта из Европы, в частности из Польши, и в частности сыров. И у нас уже среди производителей раздаются такие мысли, что скоро придется закрывать украинские сырзаводы, потому что они будут просто нерентабельны, тогда придется рассчитывать на поляков. Ну, а вы видите, что такое рассчитывать на поляков. Когда они зарабатывают, все хорошо. Когда что-то идет вразрез их интересам, они устраивают мощное шоу и это обнуляет любую пользу от сотрудничества и ставит под угрозу продовольственную безопасность нашей страны, поэтому я бы не рассчитывал на них. Надо строить собственную продуктовую безопасность, украинскую. Я уверен, нам нужны мощные молочные предприятия, молочные фермы, нужные рабочие места, нам нужен мощный экспорт. Поэтому нужно делать все абсолютно для того, чтобы поголовье скота не уменьшалось, а увеличивалось, и именно в аграрных фирмах, а не в хозяйствах населения. Тогда у нас будет сильная экономика. Нам самим нужно позаботиться о себе, рассчитывать на собственные силы, а не постоянно ждать чьей-то помощи.

8. Перед какими главными вызовами отечественные производители сталкиваются из-за начала переговоров Украины о вступлении в ЕС?

Самый серьезный вызов для отечественных производителей – квотирование. Европейские производители себя защищают, поэтому они ставят квоты на сахар, курятину, яйца, зерно. С одной стороны, конечно, это для Украины невыгодно, с другой — мы должны адаптироваться, меньше экспортировать сырья, таких как фураж, кукуруза, семена подсолнечника. Я считаю, что максимально нужно перерабатывать в Украине и поставлять уже готовую продукцию. Зачем экспортировать ту же фуражную кукурузу, если можно экспортировать готовую мясную продукцию, те же мясные консервы. Надо экспортировать не семена подсолнечника, а масло, желательно бутилированное, рафинированное – это продукт уже высокой степени переработки. Если говорить о молочной продукции, то очень глупо импортировать польские сыры, когда у нас есть украинские предприятия, которые не слишком загружены. То есть государство должно отработать определенные механизмы для того, чтобы снизить долю импорта и сделать так, чтобы собственные заводы были больше загружены.

Поэтому моя позиция, и я всегда это подчеркиваю, что Украине нужно отходить от роли сырьевого придатка цивилизованного мира. Нам следует брать пример не с бедных стран Азии или Африки, экспортируя сырье, а из богатых европейских стран, которые экспортируют преимущественно продукцию с высокой степенью переработки. И самое главное, нам нужно обеспечить свою продовольственную безопасность.