Андрій Табалов: Болгарія готова розширювати торгівлю з українськими виробниками молочної продукції

Українська молочна продукція може бути представлена на ринках Європи

Для того, щоб українська молочна продукція була ширше представлена на європейських ринках, важливо розвивати горизонтальні зв'язки та співпраці на рівні бізнес-асоціацій.

Про це заявив голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов по результатах відвідування бізнес-форуму у Софії, який 25 квітня 2024 року організували Торгово-промислові палати України та Болгарії за підтримки Bulgarian Chamber of Commerce and Industry.

Цей захід став першим українсько-болгарський форумом, який провели під час повномасштабної війни. Серед учасників форуму — 150 представників українських та болгарських компаній, дипломати та урядовці.

Як зазначив Андрій Табалов, українська молочна продукція цікава для ринку Болгарії, тому місцеві компанії проявляють готовність розширювати асортимент українських товарів.

"В Болгарії місцевий ринок молочних товарів ще має потенціал для зростання. Для українських виробників він також може бути цікавим. Під час бізнес-форуму ми обговорювали ці питання з представниками профільного міністерства, а також Торгово-промислової палати Болгарії. В той час, як Польща не дуже рада молочній продукції з України, Болгарія готова з нами працювати. Україна може розглядати молочний ринок Болгарії як дуже перспективний. Все це податки, робочі місця, це валютна виручка, яка приходить в Україну", — сказав Андрій Табалов.

Українська молочна продукція може бути представлена на європейських ринках.

"Поїздки дуже важливі для просування молочної індустрії, для просування концепції інвестування в українське виробництво. Завдяки таким заходам бізнес може знаходити нових клієнтів, вести прямі перемовини з дистриб'юторами та виробниками, налагоджувати горизонтальні звязки та бути готовим в майбутньому до відкриття кордонів з країнами ЄС", — підкреслив голова Євроінтеграційного комітету СМПУ.

Президент ТПП України Геннадій Чижиков під час форуму подякував учасникам та партнерам за співпрацю: "Болгарія зараз виключно важливий економічний партнер для України. Особливо для експортерів, яким потрібні порти…Зараз наша спільна мета — закласти на майбутнє, на десятиріччя нову логістику", — сказав Г. Чижиков.

Участь у заході взяли: