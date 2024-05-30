В Украине разрешена наценка на продукты 10%: что попало в список

Отмена декларирования сделана с целью устранения давления на бизнес

В Украине отменили государственное урегулирование на цены и позволили бизнесу повышать стоимость социально значимых товаров. Но все еще будет действовать правило граничной наценки в размере 10% на отдельные продукты.

Согласно данным Госпотребпотребслужбы, такое решение приняли для устранения чрезмерного давления на бизнес. В список необходимых товаров вошли 6 продуктов.

"С целью устранения чрезмерного давления на бизнес Правительством принято решение по отмене государственного регулирования цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения на 5 и более процентов", — говорится в службе.

Но еще некоторые субъекты хозяйствования осуществляют декларирование изменения розничных цен на товары путем представления сведений в Госпродпотребслужбу. С 01.07.2023 года отсутствует необходимость осуществлять декларирование.

Теперь производители имеют право принимать решения о наценке на важные продукты, однако она не должна превышать 10%.

Правило распространяется на следующие товары:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

яйца куриные категории С1;

птицу (тушки куриные, четверти тушки куриной);

масло подсолнечное рафинированное;

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли популярный овощ дешеветь в дальнейшем. Если сравнивать с 2023 годом, то его стоимость была на 82% выше.