В Украине подорожают пять категорий продуктов: когда цены ударят по кошельках
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Местами стоимость растет из-за дефицита
В Украине осенью следует ожидать роста цен продуктов питания. В эту категорию будут входить яйца, подсолнечное масло, говядина, молоко и зерновые продукты.
В течение осенних месяцев подорожание будет происходить из-за определенных весомых факторов. Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, передает РБК-Украина.
"Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", — говорит он.
Поэтому этой осенью велика вероятность того, что цены поднимутся на:
- подсолнечное масло;
- зерновые культуры;
- яйца;
- молоко;
- говядину.
Хмелевский объясняет, что удорожание зерновых культур влечет за собой рост цен на мясо, яйца и молоко. В то же время стоимость на последний товар будет увеличиваться из-за его дефицита, зависимость от импорта, удорожания топлива, газа и электроэнергии. Кроме того, качество молочной отрасли падает, поскольку идет массовая фальсификация продукта из-за использования пальмового масла и других компонентов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности, что в Украине будет овощной кризис, а цена на пачку сливочного масла взлетит до 100 гривен.