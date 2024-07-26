В Украине подорожают пять категорий продуктов: когда цены ударят по кошельках

Местами стоимость растет из-за дефицита

В Украине осенью следует ожидать роста цен продуктов питания. В эту категорию будут входить яйца, подсолнечное масло, говядина, молоко и зерновые продукты.

В течение осенних месяцев подорожание будет происходить из-за определенных весомых факторов. Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, передает РБК-Украина.

"Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции", — говорит он.

Поэтому этой осенью велика вероятность того, что цены поднимутся на:

подсолнечное масло;

зерновые культуры;

яйца;

молоко;

говядину.

Хмелевский объясняет, что удорожание зерновых культур влечет за собой рост цен на мясо, яйца и молоко. В то же время стоимость на последний товар будет увеличиваться из-за его дефицита, зависимость от импорта, удорожания топлива, газа и электроэнергии. Кроме того, качество молочной отрасли падает, поскольку идет массовая фальсификация продукта из-за использования пальмового масла и других компонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности, что в Украине будет овощной кризис, а цена на пачку сливочного масла взлетит до 100 гривен.