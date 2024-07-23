Предложение популярного овоща сокращается: цена за неделю поднялась на 40%

Местами цена составляет 25 гривен

На украинском рынке продолжалось удешевление огурца, но в конце первой декады июля его цена начала расти. Такая тенденция, вероятно, продержится и дальше.

Теперь стоимость тепличного огурца составляет 25-50 гривен, что на 40% дороже, чем в период второй недели июля. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам аналитиков, причинами удорожания стали существенное сокращение предложения овощей на рынке и высокий спрос.

"При этом ряд тепличных комбинатов, уже завершивших реализацию огурцов первого оборота, со вторым оборотом планируют выйти не раньше середины августа ", — говорят в проекте.

В то же время, продукция из открытого грунта и местных тепличных комбинатов также не может стабилизировать предложение на рынке. На количество урожая повлияла жаркая и сухая погода, царившая практически на всей территории Украины.

Резюмируя, специалисты говорят, что сейчас стоимость тепличного огурца в среднем в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года. А ключевые игроки рынка не уверены в том, что в ближайшие дни удастся компенсировать количество некондиции на рынке посредством поставок импортного овоща.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на рынке скоро будет пик сезона одной летней ягоды. Цены на него местами упали на 10%.