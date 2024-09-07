Гордости стало меньше: социолог рассказал об эмоциях украинцев на третьем году войны

В 2022 году очень высоко поднялась планка самоуважения

Несмотря на затяжную войну с Россией и постоянные ракетные удары по мирным жителям, гордость за свою страну остается доминирующей эмоцией украинцев. Однако в последние три года процент таких людей снижается.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайт "Телеграф" в интервью: "План Путина работает, но украинцы готовы терпеть ради Победы и 100 лет, — социолог Евгений Головаха ч. I".

— Оптимальная ситуация в этом смысле была в первый год войны. У людей очень высоко поднялась планка самоуважения. А отсюда и гордость. Гордость от чего? От уважения к стране, от самоуважения и так далее. Мы задавали такой вопрос: "Гордитесь ли вы тем, что вы гражданин Украины?" И большинство всегда гордились. Но колебания были связаны с материальным состоянием, например, в кризис показатели были хуже.

Самый высокий показатель был в 2022-м – начале 2023 года. Сейчас он уже не самый высокий, но все равно это подавляющее большинство. По сравнению с 2022 годом, когда гордость за свою страну испытывали под 80-90%, а страх и печаль около 20%, то сейчас гордость — все равно три четверти населения испытывают, но страха и печаль увеличились на 10%. То есть, до трети приближается этот показатель, — отметил Головаха.

Кроме того, по словам ученого, подавляющее большинство украинцев ассоциируют будущее страны с надеждой.

— Когда мы спросим, какие эмоции у вас возникают, когда вы думаете о будущем Украины (не о современной ситуации), то главная эмоция — надежда. Пессимизм и страх при мыслях о будущем не так выразительны. То есть, в целом, в будущее украинцы смотрят преимущественно с надеждой и оптимизмом, — резюмировал Евгений Головаха.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.