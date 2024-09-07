Украина — Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые стартуют в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет матч 1-го тура Лига наций УЕФА против команды Албании. До этого Сине-желтые провалились на чемпионате Европы-2024.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Албания. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Украина — Албания — начало в 21:45 (обновляется)

Лига наций для многих воспринимается как второстепенный турнир, однако для Сине-желтых критически важно выступить хорошо на турнире, чтобы оказаться в первой корзине (топ-12 команд в УЕФА) перед жеребьевкой отбора на чемпионат мира-2026. Также есть вероятность выйти на Мундиаль через плей-офф Лиги наций. На данный момент наша сборная идет на 13-м месте в рейтинге УЕФА. Жеребьевка отбора на ЧМ-2026 состоится в декабре 2024 года.

Матч Украина — Албания будет доступен для бесплатного просмотра в прямом эфире. Добавим, что букмекеры накануне оценили шансы команд.

Напомним, Украина выступает в Лиге наций в группе B1 вместе с Грузией, Албанией и Чехией. На сайте "Телеграф" доступно расписание и результаты всех матчей Сине-желтых в 2024 году.