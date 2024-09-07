Сборная Украины провально стартовала в Лиге наций (видео)

Сине-желтые начали новый отборочный цикл

В субботу, 7 сентября, сборная Украины провела матч первого тура Лиги наций УЕФА против команды Албании. Это был первый поединок Сине-желтых после провального Евро-2024.

Встреча, которая состоялась в Праге на стадионе "Летна", завершилась со счетом 1:2 в пользу Албании. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме сборная Украины создала первый момент лишь на 43-й минуте, до этого наша команда играла в медленный, вязкий футбол фактически без остроты в атаке, а вот албанцам иногда удавались неплохие атаки.

После перерыва Сине-желтые значительно увеличили скорость игры, что привело к голу в исполнении Ефима Конопли. Однако Орлы отыгрались уже в следующей атаке — отличился Ардиан Исмайли. Еще через несколько минут Албания вышла вперед в блестящей контратаке — гол на счету Ясира Асани. К сожалению, украинцы не сумели организовать штурм ворот гостей, и встреча завершилась домашним поражением подопечных Реброва.

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Отметим, сборная Украины выступает в Лиге наций в группе 1 дивизиона B вместе с Албанией, Чехией и Грузией. Этот турнир для многих воспринимается как второстепенный, однако для Сине-желтых критически важно выступить здесь хорошо. Результаты в Лиге наций могут значительно упростить нашей команде отбор на ЧМ-2026, также турнир может стать запасным путем на Мундиаль в случае провала в европейской квалификации.

В случае победы в квартете Сине-желтые подымутся в дивизион А. Команда, которая займет 4-е место, вылетит в дивизион С. Отметим, в первом туре Грузия одолела Чехию (4:1). Уже 10 сентября украинцы сыграют против чехов, а албанцы — с грузинами.

Напомним, футболист сборной Украины Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч". Недавно форвард перешел из "Жироны" в "Рому".