Герой для украинцев и враг для России: как воевал с империей, а потом жил в Киеве имам Шамиль
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Четверть века мудрый политик и бесстрашный воин возглавлял национально-освободительную борьбу народов Северного Кавказа
За полтора года до смерти, уже находясь в почетном плену, бывший властитель военно-теократического государства – Северокавказского Имамата – несколько месяцев жил в современной столице Украины. Шамиль называл Киев "одним из лучших городов империи". Столица Юго-Западного края государства Романовых стала одной из последних длительных остановок в жизни мудрого политика и бесстрашного воина, почившего 4(16) февраля 1871 года в городе Медина на Аравийском полуострове, где был похоронен пророк Мухаммед.
Кавказская война
…Шамиль вместе с сотней своих верных мюридов 25 августа (7 сентября по новому стилю) 1859 года оказался в безвыходной ситуации в ауле Гуниб – в центральной части Дагестана. Горцы после жестокого боя, в котором погибли 56 казаков (кстати, в основном кубанцев – бывших запорожцев по происхождению), сложили оружие перед превосходящими силами врага. После этого Шамиль был представлен главнокомандующему Кавказской армией и наместнику на Кавказе, князю Александру Барятинскому. Интересно, что сейчас, в условиях широкомасштабной агрессии России в Украине дагестанцы и чеченцы (они составляли большинство в отрядах имама) и представители других северокавказских народов РФ с оружием в руках обслуживают имперские амбиции кремлевских преступников (хотя не забываем и о тех, кто сражается в рядах ВСУ, и тех, кто отдал жизнь за Украину, как Иса Мунаев).
Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа с оккупантами в XVIII-XIX веках имеет множество героических и трагических эпизодов. Наиболее мощное сопротивление экспансии империи Романовых на Кавказе связано именно с деятельностью имама Шамиля во время длительной и кровопролитной, уже не первой войны между русскими и горцами. Войны, безжалостной с обеих сторон, и получившей название Кавказская (1817—1864).
Борьба между имперскими войсками и ополчением местных народов за стратегически важный регион, открывавший путь в Закавказье, на самом деле началась еще в 1764 году с усмирения Кабарды армией "свежеиспеченной" императрицы Екатерины II. Бывшая немецкая принцесса только что отправила в мир иной своего законного супруга, императора Петра III и продолжила экспансию на разных направлениях, начатую еще Иваном IV Грозным и Петром I.
Война эта завершилась ровно через сто лет усмирением горцев. Последними держались разрозненные отряды абхазов и черкесов (адыгов). В 1864 году российские войска сломили их сопротивление – через пять лет после того, как Шамиль попал в плен.
Депортации и этнические чистки
На Северном Кавказе продолжились жестокие гонения горцев. Московиты уже начали депортации и этнические чистки, которые имели все признаки геноцида. Многие десятки, а затем и сотни тысяч черкесов, кабардинцев, абхазов, чеченцев, ингушей, как и крымских татар с территории бывшего Крымского ханства отправились в вынужденную эмиграцию. Они шли пешком или плыли на переполненных шхунах по Черному морю – и оседали на территории единоверной Османской империи. Так, абсолютное большинство черкесов (адыгов) сейчас живут на Ближнем Востоке. Только в Турции – до трех миллионов человек, в Иордании – 270 тысяч, в Сирии – более 75 тысяч. В РФ их общая численность несколько превышает 750 тысяч человек.
Сопротивление горцев оккупантам и коллаборационистам из местных ханов усилилось в конце 1810-х годов. Первым имамом, лидером новой военно-теократической структуры, постепенно получившей все признаки государства (с 1829 года) стал старший товарищ и земляк Шамиля – Гази-Мухаммад. Он предлагал ввести шариат и пытался отменить нормы традиционного права – адаты. Не всегда первый имам получал поддержку и среди ханов, и среди местных жителей. Однако он решился объявить священную войну газзават против "неверных".
10 октября 1832 года россияне начали наступление на отряды Гази-Мухаммада близ его и Шамиля родного аула – Гимры. 17 октября оккупанты с боями подошли к аулу, в результате штурма которого Гази-Мухаммад был смертельно ранен и погиб. Шамиль получил ранение и сумел вырваться из окружения. После этого он начал укреплять свои властные полномочия в государстве, хотя новым имамом был объявлен Гамзат-бек.
Этот жестокий правитель истребил в Хунзахе всю семью аварских ханов, а затем был убит по закону кровной мести. Организовал все Хаджи-Мурат, молочный брат сыновей последнего хана и будущий соратник Шамиля. Он, кстати, стал основным персонажем одноименной повести Льва Толстого.
…24 сентября 1834 года Шамиль, 37-летний уроженец аула Гимры, был провозглашен вторым имамом теократического государства Имамат, которое охватывало уже большую часть Дагестана, Чечни, а в конце 1840-х годов также и территории, на которых обитали народы, которых называют черкесами (кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги…).
Война с россиянами и коллаборационистами еще продолжалась с переменным успехом 25 лет. Шаг за шагом, в многочисленных боях и битвах, в которых было несколько десятков и поражений и побед, российские войска сужали кольцо окружения над последними отрядами верных мюридов Шамиля. Местное население страдало от многолетних постоянных боевых действияй и было готово уже договариваться с захватчиками. Несколько верных соратников имама либо решили выйти из игры, и даже перешли на сторону россиян, как Хаджи-Мурат (есть версия, что никаких недоразумений между ним и Шамилем не было, а имела место обычная разведывательная операция, во время которой популярный среди горцев военачальник погиб), либо эмигрировали в Османскую империю.
Итак, после завершения последнего боя в ауле Гуниб Шамиль поставил князю Барятинскому условие – беспрепятственный выезд в Мекку с обязательством избрать этот священный город мусульман своим постоянным местонахождением. Россияне согласились, однако не сдержали слова, потому что опасались его авторитета и харизмы: имам мог еще изрядно попортить крови московитам, если бы оказался на свободе. Хотя победители обращались с пленником уважительно. Александр II во время первой встречи с Шамилем в Чугуеве даже подарил ему золотую саблю.
После посещений Харькова, Курска, Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга Шамиль переехал 10 октября в Калугу. 5 января 1860 года к нему приезжает большая семья, представители которой стали практически заложниками российской власти. Главным смотрителем был штабс-капитан Руновский, потомок украинского казацко-старшинского рода; ему помогали несколько офицеров и переводчиков. Император назначил Шамилю ежегодную пенсию – 10 тысяч серебром (впоследствии поднял до 15 тысяч).
В следующем году в Царском Селе под Санкт-Петербургом состоялась вторая встреча Шамиля и Александра II. На ней имам попросил отпустить его на хадж в Мекку, однако получил категорический отказ. В 1866 году Шамиль вместе с двумя сыновьями присягнул на верность империи – текст присяги по его настоятельной просьбе был существенно изменен. Из-за плохого климата и ухудшения здоровья имама правительство позволило ему и семье переехать в Киев.
Жизнь в Киеве
Факт биографии имама Шамиля — пребывание с ноября 1868 года по начало марта 1869 года в Киеве — хорошо известен только историкам и краеведам, а также жителям печерских Липок и любознательным туристам. Последние, видимо, с удивлением рассматривают роскошную мемориальную доску на пересечении улицы Михаила Грушевского (тогда Александровской) и Крепостного переулка, открытую в 1990 году и реконструированную в 2015 году.
На этом месте, совсем рядом с Мариинским дворцом, находилась не сохранившаяся усадьба тульской купчихи Молостовой. Слева и справа от барельефа установлены две гранитные доски, на которых золотыми буквами нанесены цитаты имама Шамиля "Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимает его на свою погибель!" и Тараса Шевченко "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!". Авторы памятной доски: скульптор Вячеслав Клоков и архитектор Николай Кислый.
"Я благополучно прибыл в Киев и разместился с семейством в доме, приготовленном для меня правительством. Город Киев я считаю одним из лучших городов, которые мне приходилось видеть в Российской империи, как по хорошему климату, так и по хорошему гористому расположению, напоминающему мне родину, где я родился и вырос. Молю Бога, чтобы он послужил лекарством для моего семейства и был бы исполнением моего душевного желания", — писал имам Шамиль в письме на арабском языке своему бывшему противнику на поле боя, российскому генералу, князю Александру Барятинскому.
Популярность Шамиля, особенно среди киевской радикальной молодежи и разночинцев, была просто сумасшедшей. Они неоднократно бросали в карету имама переписанную от руки поэму Шевченко "Кавказ". Тарас Григорьевич обращается к еще свободным горцам, к которым пришли "муштрованные" оккупанты, так называемые "асвабадители":
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Чурек і сакля – все твоє,
Воно не прощене, не дане,
Ніхто й не возьме за своє,
Не поведе тебе в кайданах.
Именно из Киева Шамиль, получивший наконец разрешение императора на поездку в Мекку, в марте 1869 года отправился в Османскую империю. Его принимали на самом высоком уровне, даже в султанском дворце Топкапы. Он посетил Стамбул, Каир, Мекку и Медину. В священных городах для мусульман имама встречали огромные толпы паломников.
Британский историк Норман Дэвис писал: "Культ національних героїв став обов’язковим, коли романтизм поєднався з націоналізмом. Народи, котрим бракувало загальновизнаного давнього оборонця, підносили наверх новітніх: Косцюшко, Кошут і Шаміль воювали проти росіян; Андреас Гофер у Тіролі – проти французів, Яношик – "татарський Робін Гуд" – проти австрійців" ("Європа. Історія", К., издательство Соломии Павлычко "Основи", 2001).
У национализма нет негативной коннотации, в данном случае он выступал как защитная реакция против действий захватчиков – русских, французов и австрийцев. На своей земле, подчеркнем.