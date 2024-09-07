Герой для украинцев и враг для России: как воевал с империей, а потом жил в Киеве имам Шамиль

Четверть века мудрый политик и бесстрашный воин возглавлял национально-освободительную борьбу народов Северного Кавказа

За полтора года до смерти, уже находясь в почетном плену, бывший властитель военно-теократического государства – Северокавказского Имамата – несколько месяцев жил в современной столице Украины. Шамиль называл Киев "одним из лучших городов империи". Столица Юго-Западного края государства Романовых стала одной из последних длительных остановок в жизни мудрого политика и бесстрашного воина, почившего 4(16) февраля 1871 года в городе Медина на Аравийском полуострове, где был похоронен пророк Мухаммед.

Кавказская война

…Шамиль вместе с сотней своих верных мюридов 25 августа (7 сентября по новому стилю) 1859 года оказался в безвыходной ситуации в ауле Гуниб – в центральной части Дагестана. Горцы после жестокого боя, в котором погибли 56 казаков (кстати, в основном кубанцев – бывших запорожцев по происхождению), сложили оружие перед превосходящими силами врага. После этого Шамиль был представлен главнокомандующему Кавказской армией и наместнику на Кавказе, князю Александру Барятинскому. Интересно, что сейчас, в условиях широкомасштабной агрессии России в Украине дагестанцы и чеченцы (они составляли большинство в отрядах имама) и представители других северокавказских народов РФ с оружием в руках обслуживают имперские амбиции кремлевских преступников (хотя не забываем и о тех, кто сражается в рядах ВСУ, и тех, кто отдал жизнь за Украину, как Иса Мунаев).

Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа с оккупантами в XVIII-XIX веках имеет множество героических и трагических эпизодов. Наиболее мощное сопротивление экспансии империи Романовых на Кавказе связано именно с деятельностью имама Шамиля во время длительной и кровопролитной, уже не первой войны между русскими и горцами. Войны, безжалостной с обеих сторон, и получившей название Кавказская (1817—1864).

Имам Шамиль. Фотопортрет Андрея Деньера, 1859 год

Борьба между имперскими войсками и ополчением местных народов за стратегически важный регион, открывавший путь в Закавказье, на самом деле началась еще в 1764 году с усмирения Кабарды армией "свежеиспеченной" императрицы Екатерины II. Бывшая немецкая принцесса только что отправила в мир иной своего законного супруга, императора Петра III и продолжила экспансию на разных направлениях, начатую еще Иваном IV Грозным и Петром I.

Война эта завершилась ровно через сто лет усмирением горцев. Последними держались разрозненные отряды абхазов и черкесов (адыгов). В 1864 году российские войска сломили их сопротивление – через пять лет после того, как Шамиль попал в плен.

Депортации и этнические чистки

На Северном Кавказе продолжились жестокие гонения горцев. Московиты уже начали депортации и этнические чистки, которые имели все признаки геноцида. Многие десятки, а затем и сотни тысяч черкесов, кабардинцев, абхазов, чеченцев, ингушей, как и крымских татар с территории бывшего Крымского ханства отправились в вынужденную эмиграцию. Они шли пешком или плыли на переполненных шхунах по Черному морю – и оседали на территории единоверной Османской империи. Так, абсолютное большинство черкесов (адыгов) сейчас живут на Ближнем Востоке. Только в Турции – до трех миллионов человек, в Иордании – 270 тысяч, в Сирии – более 75 тысяч. В РФ их общая численность несколько превышает 750 тысяч человек.

Сопротивление горцев оккупантам и коллаборационистам из местных ханов усилилось в конце 1810-х годов. Первым имамом, лидером новой военно-теократической структуры, постепенно получившей все признаки государства (с 1829 года) стал старший товарищ и земляк Шамиля – Гази-Мухаммад. Он предлагал ввести шариат и пытался отменить нормы традиционного права – адаты. Не всегда первый имам получал поддержку и среди ханов, и среди местных жителей. Однако он решился объявить священную войну газзават против "неверных".

"Горцы покидают аул при приближении российских войск". Художник Петр Грузинский, 1872 год

10 октября 1832 года россияне начали наступление на отряды Гази-Мухаммада близ его и Шамиля родного аула – Гимры. 17 октября оккупанты с боями подошли к аулу, в результате штурма которого Гази-Мухаммад был смертельно ранен и погиб. Шамиль получил ранение и сумел вырваться из окружения. После этого он начал укреплять свои властные полномочия в государстве, хотя новым имамом был объявлен Гамзат-бек.

Этот жестокий правитель истребил в Хунзахе всю семью аварских ханов, а затем был убит по закону кровной мести. Организовал все Хаджи-Мурат, молочный брат сыновей последнего хана и будущий соратник Шамиля. Он, кстати, стал основным персонажем одноименной повести Льва Толстого.

Слева – "Хаджи-Мурат". Гравюра по литографии 1851 года. Справа – "Имам Шамиль". Этюд Франца Рубо, 1860-е годы

…24 сентября 1834 года Шамиль, 37-летний уроженец аула Гимры, был провозглашен вторым имамом теократического государства Имамат, которое охватывало уже большую часть Дагестана, Чечни, а в конце 1840-х годов также и территории, на которых обитали народы, которых называют черкесами (кабардинцы, черкесы, адыгейцы, шапсуги…).

Война с россиянами и коллаборационистами еще продолжалась с переменным успехом 25 лет. Шаг за шагом, в многочисленных боях и битвах, в которых было несколько десятков и поражений и побед, российские войска сужали кольцо окружения над последними отрядами верных мюридов Шамиля. Местное население страдало от многолетних постоянных боевых действияй и было готово уже договариваться с захватчиками. Несколько верных соратников имама либо решили выйти из игры, и даже перешли на сторону россиян, как Хаджи-Мурат (есть версия, что никаких недоразумений между ним и Шамилем не было, а имела место обычная разведывательная операция, во время которой популярный среди горцев военачальник погиб), либо эмигрировали в Османскую империю.

"Даргинский поход в 1845 году". Художник Франц Рубо, 1890-е годы

Итак, после завершения последнего боя в ауле Гуниб Шамиль поставил князю Барятинскому условие – беспрепятственный выезд в Мекку с обязательством избрать этот священный город мусульман своим постоянным местонахождением. Россияне согласились, однако не сдержали слова, потому что опасались его авторитета и харизмы: имам мог еще изрядно попортить крови московитам, если бы оказался на свободе. Хотя победители обращались с пленником уважительно. Александр II во время первой встречи с Шамилем в Чугуеве даже подарил ему золотую саблю.

Александр II, император России. Гравюра 1855 издательства Дациаро, Санкт-Петербург-Париж

После посещений Харькова, Курска, Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга Шамиль переехал 10 октября в Калугу. 5 января 1860 года к нему приезжает большая семья, представители которой стали практически заложниками российской власти. Главным смотрителем был штабс-капитан Руновский, потомок украинского казацко-старшинского рода; ему помогали несколько офицеров и переводчиков. Император назначил Шамилю ежегодную пенсию – 10 тысяч серебром (впоследствии поднял до 15 тысяч).

В следующем году в Царском Селе под Санкт-Петербургом состоялась вторая встреча Шамиля и Александра II. На ней имам попросил отпустить его на хадж в Мекку, однако получил категорический отказ. В 1866 году Шамиль вместе с двумя сыновьями присягнул на верность империи – текст присяги по его настоятельной просьбе был существенно изменен. Из-за плохого климата и ухудшения здоровья имама правительство позволило ему и семье переехать в Киев.

Жизнь в Киеве

Факт биографии имама Шамиля — пребывание с ноября 1868 года по начало марта 1869 года в Киеве — хорошо известен только историкам и краеведам, а также жителям печерских Липок и любознательным туристам. Последние, видимо, с удивлением рассматривают роскошную мемориальную доску на пересечении улицы Михаила Грушевского (тогда Александровской) и Крепостного переулка, открытую в 1990 году и реконструированную в 2015 году.

На этом месте, совсем рядом с Мариинским дворцом, находилась не сохранившаяся усадьба тульской купчихи Молостовой. Слева и справа от барельефа установлены две гранитные доски, на которых золотыми буквами нанесены цитаты имама Шамиля "Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимает его на свою погибель!" и Тараса Шевченко "Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!". Авторы памятной доски: скульптор Вячеслав Клоков и архитектор Николай Кислый.

Мемориальная доска, посвященная имаму Шамилю в Киеве на пересечении улицы Грушевского и Крепостного переулка. Фото автора

"Я благополучно прибыл в Киев и разместился с семейством в доме, приготовленном для меня правительством. Город Киев я считаю одним из лучших городов, которые мне приходилось видеть в Российской империи, как по хорошему климату, так и по хорошему гористому расположению, напоминающему мне родину, где я родился и вырос. Молю Бога, чтобы он послужил лекарством для моего семейства и был бы исполнением моего душевного желания", — писал имам Шамиль в письме на арабском языке своему бывшему противнику на поле боя, российскому генералу, князю Александру Барятинскому.

Популярность Шамиля, особенно среди киевской радикальной молодежи и разночинцев, была просто сумасшедшей. Они неоднократно бросали в карету имама переписанную от руки поэму Шевченко "Кавказ". Тарас Григорьевич обращается к еще свободным горцам, к которым пришли "муштрованные" оккупанты, так называемые "асвабадители":

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Чурек і сакля – все твоє,

Воно не прощене, не дане,

Ніхто й не возьме за своє,

Не поведе тебе в кайданах.

Именно из Киева Шамиль, получивший наконец разрешение императора на поездку в Мекку, в марте 1869 года отправился в Османскую империю. Его принимали на самом высоком уровне, даже в султанском дворце Топкапы. Он посетил Стамбул, Каир, Мекку и Медину. В священных городах для мусульман имама встречали огромные толпы паломников.

Британский историк Норман Дэвис писал: "Культ національних героїв став обов’язковим, коли романтизм поєднався з націоналізмом. Народи, котрим бракувало загальновизнаного давнього оборонця, підносили наверх новітніх: Косцюшко, Кошут і Шаміль воювали проти росіян; Андреас Гофер у Тіролі – проти французів, Яношик – "татарський Робін Гуд" – проти австрійців" ("Європа. Історія", К., издательство Соломии Павлычко "Основи", 2001).

У национализма нет негативной коннотации, в данном случае он выступал как защитная реакция против действий захватчиков – русских, французов и австрийцев. На своей земле, подчеркнем.