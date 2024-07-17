Давление на цены точно сохранится: когда украинцам ожидать подорожания продуктов
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Есть веские факторы, почему ценники будут меняться
В украинских магазинах будут дорожать популярные продукты. Основными причинами роста цен есть повышение стоимости электроэнергии, а также ситуация на валютном рынке.
Показатель годовой инфляции в июне составил 4,8%. В то же время рост потребительских цен в месячном исчислении ускорился и вырос до 2,2%, как говорится в комментарии Национального банка Украины.
В июне инфляция росла из-за инфляционного тренда в мае, поэтому показатель начал повышаться. В мае он достиг 4,4%, а уже в июне — до 5%.
По словам представителей НБУ, давление на цены продлится и в последующие месяцы. Причинами станут увеличение расходов бизнеса на оплату труда и на свет, повышение акцизов и снижение эффекта от прошлогодних больших урожаев.
Как изменились другие показатели
- На сырые пищевые продукты цены замедлили свой спад до 6,5%;
- Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 5,9%
- Цены на непродовольственные товары возобновили рост – на 0,4%;
- Услуги стали быстрее дорожать – на 9,9%;
- Быстрее всего дорожает горючее — до 25,5%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине дешевеет популярный овощ нового сезона.