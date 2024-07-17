Давление на цены точно сохранится: когда украинцам ожидать подорожания продуктов

Есть веские факторы, почему ценники будут меняться

В украинских магазинах будут дорожать популярные продукты. Основными причинами роста цен есть повышение стоимости электроэнергии, а также ситуация на валютном рынке.

Показатель годовой инфляции в июне составил 4,8%. В то же время рост потребительских цен в месячном исчислении ускорился и вырос до 2,2%, как говорится в комментарии Национального банка Украины.

В июне инфляция росла из-за инфляционного тренда в мае, поэтому показатель начал повышаться. В мае он достиг 4,4%, а уже в июне — до 5%.

По словам представителей НБУ, давление на цены продлится и в последующие месяцы. Причинами станут увеличение расходов бизнеса на оплату труда и на свет, повышение акцизов и снижение эффекта от прошлогодних больших урожаев.

Как изменились другие показатели

На сырые пищевые продукты цены замедлили свой спад до 6,5%;

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 5,9%

Цены на непродовольственные товары возобновили рост – на 0,4%;

Услуги стали быстрее дорожать – на 9,9%;

Быстрее всего дорожает горючее — до 25,5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине дешевеет популярный овощ нового сезона.